Историческое поражение Абэ на выборах в законодательное собрание Токио

В воскресенье Либерально-демократическая партия Японии, возглавляемая премьер-министром Синдзо Абэ, понесла "историческое поражение" на выборах в законодательное собрание Токио.

Партия "погрузилась в кризис", проиграв в голосовании, которое считается предвестником всеобщих выборов в Японии. Все это явно сулит очень большие неприятности премьер-министру, который уже пострадал от потери поддержки избирателей после серии политических скандалов.

По словам Bloomberg, правящая Либерально-демократическая партия получит минимальное количество мандатов в законодательном собрании Токио - 22 места.

Как отмечает Reuters, победу на выборах в Токийское заксобрание одержала партия "Жители префектуры - превыше всего" во главе с губернатором столичной префектуры Юрико Коикэ.

Юрико Коикэ и Синдзо Абэ

Однако печальный результат для партии Абэ также является яростным упреком в адрес его администрации, действовавшей 4,5 года подряд.

Согласно данным экзитполлов NHK TV партия Коикэ получила от 73 до 85 мест из 127 мест законодательного собрания. Позже подсчет голосов показал, что ЛДП наверняка покажет наихудший результат, получив не более 37 мест по сравнению с 57 местами до выборов, в то время как партия и союзники Коикэ были уверены в том, что смогут получить большинство мандатов согласно NHK.

Коикэ, бывший эксперт в области защиты СМИ и бывший член ЛДП, заняла свой пост год назад, став первой женщиной-губернатором в столице, обещав реформировать систему управления мегаполисом с населением в 13,7 млн человек и экономику больше экономики Голландии.

Как потери ЛДП повлияют на политический ландшафт Японии, стало ясно не сразу: согласно сообщениям японской прессы сильный результат партии Коикэ подогревает спекуляции о том, что она сделала ставку на главный пост страны, хотя этого можно не ждать до Олимпийских игр 2020 г. в Токио.

Выборы в Японии сильно обеспокоили инвесторов в иену, так как соперники Абэ в его партии могут быть воодушевлены мрачным результатом ЛДП, что позволит им бросить ему вызов в гонке за лидерство в сентябре 2018 г., победа в которой помогла бы Абэ стать лидером, который правил бы дольше остальных. Кроме того, это подпитало бы его надежды на пересмотр послевоенной пацифистской конституции. Реакция рынков капитала также не заставит себя ждать.

По словам Джерри Кертиса, почетного профессора Колумбийского университета, политический ландшафт Японии может претерпеть немалые изменения.

"Мы можем обнаружить, что Япония не так уж отличается от Великобритании, Франции и США своей способностью выдавать крупные политические сюрпризы", - сказал он, имея в виду недавние выборы в этих странах.

Провал ЛДП может также усложнить для Абэ путь к его заветной цели - пересмотр конституционной статьи 9 к 2020 г., политически спорный план, отметил профессор Университета Софии Коичи Накано.

На фоне череды скандалов в последние месяцы наибольшее беспокойство вызывает ситуация с Kake Educational Institution, глава которой, Котаро Кайкэ, друг Абэ, получил внушительную помощь премьер-министра для создания ветеринарной школы в особой экономической зоне. Как уже отмечалось ранее, у Абэ были проблемы, потому что правительство не давало одобрения на этот шаг в течение десятилетий из-за реального переизбытка ветеринаров в стране. Абэ и его помощники отрицают, что оказывали Кайкэ какую-либо помощь.

Между тем, в ближайшее время могут найти козла отпущения: ожидается, что в ближайшие месяцы Абэ перестроит свой кабмин в попытке восстановить чересчур низкие рейтинги - шаг, который часто предпринимают лидеры, теряющие свои позиции, шаг, который может иметь неприятные последствия, если недавно утвержденные министры будут втянуты в скандалы. Политические инсайдеры ожидают замены министра обороны Японии Томоми Инады.

Причиной является призыв Инады к избирателям голосовать за кандидата от правящей партии. Призыв был направлен от имени министерства и сил самообороны страны, что нарушает ряд законов конституции, так как военные должны оставаться политически нейтральными.

В начале торгов в понедельник в Азии пара доллар/иена упала на 0,4% до 111,90. Затем, однако, курс вернулся к 112,9.

Причина, по которой политический процесс в Японии может рассматриваться под микроскопом, заключается в том, что если у ЛДП и Абэ возникнут проблемы, то будущее количественного и качественного смягчения японского центробанка остается под вопросом.

Это проблема, потому что, как сообщал Deutsche Bank в пятницу, "наша модель подчеркивает относительную важность покупок японского центробанка для ФРС и ЕЦБ, при покупках на $100 млрд в годовом исчислении у каждого из них Банк Японии был связан со снижением на 15 б. п. в долгосрочной перспективе".

"Несмотря на то что рынок справедливо обеспокоен масштабами и сроками ужесточения ЕЦБ, Банк Японии потенциально гораздо более важен для прогноза дальнейшего курса", - подчеркнул Deutsche Bank.

Но, возможно, Абэ не придется вытеснять: согласно Нобуюки Накахаре, бывшему члену совета директоров Банка Японии и советнику Абэ, Курода не должен идти еще на один срок в качестве главы японского центробанка, "потому что центробанку нужны свежие идеи на фоне последних лет беспрецедентного смягчения денежной политики".

Хотя все ждут того, что политический "черный лебедь" выйдет из Европы в начале года, возможно, источником истинного политического шока 2017 г. будет Япония.