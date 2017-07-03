Финансовые новости
- |
- 03.07.17
- |
- 23:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Саудовского журналиста наказали за то, что он перехвалил короля
11:50 03.07.2017 |
Колумниста одной из саудовских газет временно отстранили от работы из-за того, что он использовал по отношению к королю страны Салману Сауду эпитеты, которыми принято сопровождать исключительно имя Аллаха. Журналист был наказан по просьбе самого монарха.
Как сообщает Би-Би-си, журналист газеты "Аль-Джазира" использовал по отношению к королю эпитеты "аль-халим" ("кроткий") и "шадид аль-икаб" ("суровый в наказании").
Эпитет "аль-халим" в исламе считается одним из 99 имен Аллаха, "шадид аль-икаб" хотя и не входит в этот список, но считается традиционным эпитетом, описывающим божество. И тот, и другой эпитет по исламской этике крайне нежелательно применять к людям.
Саудовская газета "аль-Джазира" не имеет отношения к одноименному катарскому телеканалу и медиахолдингу.
Как сообщают местные СМИ, хвалебным текстом возмутился сам король Салман. Он поделился своим недовольством с министром информации и колумниста отстранили от работы.
В воскресенье, 2 июля газета "Аль-Джазира" опубликовала извинение, в котором говорится, что несмотря "на все блага, которыми Аллах одарил короля Салмана", использование по отношению к нему божественных эпитетов недопустимо.
В Саудовской Аравии основной религией является ваххабизм - учение, названное по имени арабского теолога XVIII века Мухаммада бин Абд аль-Ваххаба.
Основа ваххабизма - идея единобожия. Сторонники этого учения отвергают все новшества, привнесенные в ислам - например, поклонение святым и имамам, как это делают шииты - и требуют строгого поклонения исключительно Аллаху, как это было в период раннего ислама.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет-2017 за 6 мес. перевыполнен на 13,1% по доходам - Госказначейство
|Индекс базовых отраслей Украины в мае вернулся к росту - Нацбанк
|МВФ исключит требование о земельной реформе для очередного транша Украине, - источник
|Регламентный комитет Рады счел необоснованным представление генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Дейдея
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Макрон намерен на треть сократить парламент Франции
|SIPRI: Ядерные вооружения активно модернизируются
|ЕС запускает единую систему контроля въезда-выезда на своих внешних границах
|Большинство британцев выступает против Brexit - опрос
|Великобритания выйдет из Лондонской конвенции по рыболовству в связи с Brexit
|Историческое поражение Абэ на выборах в законодательное собрание Токио
|Саудовского журналиста наказали за то, что он перехвалил короля
Это интересно
|Спутниковые войны: кому достанется небо над Европой?
|R2-D2 из «Звездных войн» продали за рекордные $2,76 миллиона
|Дубай заменит часть полицейских крошечными беспилотными машинками
|ESET назвала источник эпидемии вируса-вымогателя
|Vivo раньше Apple размещает дактилоскопический датчик за экраном
|Самая старая модель Maserati почти не изменилась после обновления
|Как стартапы обманывают инвесторов на Kickstarter