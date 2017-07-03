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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Китай открыл иностранным инвесторам доступ к рынку облигаций через Гонконг

10:50 03.07.2017 |

Мир

 

Китай и Гонконг в понедельник запустили долгожданную программу Bond Connect - перекрестные торги облигациями, которые открывают иностранным инвесторам доступ к рынку долговых бумаг материкового Китая объемом более $9 трлн, пишет The Wall Street Journal.

Тем самым Пекин продолжает выполнять обещания либерализовать и укрепить рынки капитала КНР. Власти приурочили запуск связки торгов облигациями к 20-летию возвращения Гонконга под власть Китая. Центральный банк Китая одобрил программу в мае в дополнение к запущенным ранее схемам перекрестных торгов акциями между Гонконгом, Шанхаем и Шэньчжэнем (Stock Connect).

Пока работает только "северное направление" перекрестных торгов, то есть иностранные инвесторы без торгового счета в материковом Китае имеют возможность покупать и продавать китайские облигации. Дата открытия "южного канала", который откроет китайским инвесторам в облигации путь в Гонконг, пока неизвестна, пишет Financial Times.

Торги в понедельник отличались высокой активностью: за первые 22 минуты объем операций превысил 2 млрд юаней ($295 млн), сообщает агентство Bloomberg. В числе первых инвесторов, отметившихся в программе Bond Connect, были HSBC Holdings, BNP Paribas, Citigroup, Standard Chartered и подразделение Bank of China по управлению активами.

Рынок долговых бумаг Китая является третьим по величине в мире, но иностранные инвесторы владеют менее 1,5% бондов (по оценкам Goldman Sachs, 1,4%; по оценкам Standard Chartered, 1,25%). По данным BNP Paribas, "международной нормой" иностранных инвестиций на внутреннем рынке облигаций являются 10%.

"Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что в ближайшее десятилетие приток дополнительных инвестиций в китайские внутренние облигации может превысить $1 трлн", - написали в обзоре в понедельник аналитики Goldman Sachs.

Standard Chartered ожидает нетто-притока инвестиций на рынок облигаций Китая в размере 100 млрд юаней к концу текущего года.

По данным китайских СМИ, власти утвердили 20 маркет-мейкеров для Bond Connect, в том числе 14 китайских и 6 иностранных учреждений.

Два из крупнейших китайских банков с госучастием - Банк сельскохозяйственного развития Китая (Agricultural Development Bank of China Ltd.) и Китайский банк развития (China Development Bank) разместят бонды для офшорных инвесторов в понедельник и вторник.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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