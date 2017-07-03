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Запуск китайской ракеты-носителя "Великий поход-5" прошел неудачно
09:59 03.07.2017 |
Запуск самой мощной на данный момент ракеты-носителя Китая "Чанчжэн-5" ( "Великий поход-5") с космодрома в провинции Хайнань прошел неудачно. Об этом в воскресенье, 2 июля, передает агентство "Синьхуа".
О характере возникших неполадок и их причинах не сообщается. Ракета должна была вывести на орбиту спутник связи "Шицзянь-18".
Планировалось, что нынешний запуск станет последним испытанием для этой ракеты-носителя перед тем, как с ее помощью в космос будет отправлен китайский лунный зонд.
Первый пуск "Чанчжэн-5" в ноябре 2016 года прошел успешно. Ракета-носитель способна выводить на околоземную орбиту до 25 тонн груза.
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