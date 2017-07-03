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Приближение эсминца США к спорному острову рассердило Пекин
07:29 03.07.2017 |
Боевой корабль ВМС США прошел вблизи одного из Парасельских островов в Южно-Китайском море, на которые претендуют Китай, Вьетнам и Тайвань, что вызвало всплеск недовольства в китайском руководстве.
КНР в своем заявлении назвала проход корабля в спорных водах серьезной военно-политической провокацией.
Как сообщает Би-Би-си, эсминец ВМС США "Стэтхем" прошел в 12 морских милях от острова Трайтон - самого южного из Парасельских островов.
В заявлении китайских властей говорится, что Пекин сделает все необходимое для защиты национального суверенитета и поддержания безопасности.
Парасельские острова фактически находятся под контролем КНР, однако на них претендуют также Вьетнам и Тайвань.
Пекин провозгласил большую часть обширного Южно-Китайского моря своей территорией, невзирая на возражения целого ряда азиатских стран, включая Филиппины и Вьетнам, которые также имеют там своим территориальные притязания.
В последние годы корабли США достаточно часто проходят мимо спорных островов, называя это стратегией свободы навигации, в рамках которой США ставят под вопрос "чрезмерные" претензии других стран на участки акваторий и воздушные коридоры.
Основная цель программы - укреплять действие Конвенции ООН по морскому праву. Как заявляли в госдепартаменте США, программа осуществляется в трех измерениях - через дипломатические каналы, операции военно-морских сил и авиации, а также через двусторонние и многосторонние консультации с другими правительствами.
За время президентства Дональда Трампа это вторая подобная операция. Предыдущая была проведена в мае с участием эсминца "Дьюи".
В последние годы Вашингтон проводил операции в рамках "свободы навигации" в отношении Китая, Малайзии, Филиппин, Тайваня и Вьетнама.
При этом в Вашингтоне заявляли, что США не участвуют в территориальных спорах, однако готовы направлять военные корабли в район островов, где возникают проблемы со свободой судоходства и нарушается право на доступ к ключевым водным маршрутам.
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