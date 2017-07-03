Срок ультиматума Катару продлен на 48 часов

Столица Катара, город Доха

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн продлили срок ультиматума Катару, на 48 часов. Таким образом четверка государств выполнила просьбу еще одной арабской страны, Кувейта, который выступает посредником в разразившемся кризисе. О продлении срока ультиматума стало известно в понедельник, 3 июля.

Официальная Доха обвиняется в поддержке терроризма. Были приостановлены все дипломатические и экономические отношения четырех государств с Катаром. Ранее в адрес страны, которая в 2022 году должна принять чемпионат мира по футболу, был выдвинут список требований из 13 пунктов. В их числе - закрытие телеканала Аль-Джазира и турецкой военной базы, разрыв дипотношений с Ираном и остановка финансирования террористических групп. Изначально требования должны были быть выполнены до 2 июля включительно.

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в минувшие выходные заявил, что правительство его страны отвергло все требования. Помимо этого в Дохе считают обвинения со стороны четырех государств необоснованными.