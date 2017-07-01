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ЕС будет снимать отпечатки пальцев у неграждан Евросоюза
20:58 30.06.2017 |
ЕС будет собирать воедино данные въезжающих из третьих стран. Новая система будет нацелена в первую очередь на антитеррористическую борьбу. Для этих целей будут регистрироваться отпечатки пальцев, фотографии въезжающих и их паспортные данные. О соответствующем соглашении между представителями Европарламента и странами - членами ЕС сообщили в пятницу, 30 июня, послы государств Евросоюза в Брюсселе.
Предполагается, что новая система будет способствовать сокращению времени ожидания при пересечении официальной границы ЕС и поможет устанавливать случаи несоблюдения разрешенного срока пребывания в Евросоюзе. Нововведение коснется граждан стран, не входящих в ЕС, даже если они не должны оформлять въездные визы, при краткосрочных поездках в Европейский Союз - до 90 дней.
Данные будут храниться в течение трех лет, в некоторых случаях - до пяти лет. Доступ к информации получат пограничные и визовые службы, а также ведомства, ответственные за выдачу разрешений на пребывание. В случае расследования террористических дел или иных тяжелых преступлений сведения из новой базы данных сможет использовать и Европол. При этом ведомства по делам беженцев доступа к банку данных не получат.
Новая система еще должна пройти формальную процедуру одобрения с обеих сторон. Ее введение в действие ожидается в 2020 году.
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