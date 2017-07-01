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Британские RBS и Tesco Bank прекратили продажи катарского риала
16:40 30.06.2017 |
Британские Royal Bank of Scotland (RBS) и Tesco Bank прекратили продажи катарского риала, сообщает Рейтер со ссылкой на представителей банка и ритейлера Tesco.
"Клиенты RBS больше не могут продавать или покупать катарские риалы в банках", - пишет агентство со ссылкой на представителя банка. Пресс-секретарь RBS сообщил, что сторонний валютный поставщик прекратил торговлю в валюте.
"Tesco Bank, принадлежащий одному из крупнейших в Великобритании ритейлеру Tesco, больше не дает возможности клиентам покупать или продавать катарские риалы в своих филиалах", - приводит агентство слова представителя банка.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.
К блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, - Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.
Royal Bank of Scotland основан в Эдинбурге в 1727 году. Был одним из двух британских банков, наряду с Lloyds Banking Group, получивших в кризисном 2008 году масштабные вливания государственных средств в обмен на долю в акционерном капитале.
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