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Комиссия ОЗХО подтвердила применение химоружия в Сирии
08:14 30.06.2017 |
Специальная комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила факт применения химических отравляющих веществ в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля. Об этом сообщило в пятницу, 30 июня, агентство AFP со ссылкой на засекреченный доклад, выдержки из которого оно процитировало.
Как следует из документа, эксперты ОЗХО пришли к выводу, что большинство жителей Хан-Шейхуна, часть из которых впоследствии скончалась, подверглись воздействию нервно-паралитического газа "зарина или схожего с ним вещества". Об этом свидетельствует характер повреждений на местности.
Теперь специалистам из ОЗХО и ООН предстоит совместно выяснить, причастен ли к этой атаке официальный Дамаск.
Смертельная атака
Армию Асада подозревают в использовании химоружия в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, где погибли 87 человек, включая 30 детей, и пострадали более 550 человек. Британские и турецкие эксперты также выразили уверенность в том, что сирийские правительственные войска применили зарин.
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