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Министр обороны США и глава НАТО поспорили о выводе войск из Афганистана
08:09 30.06.2017 |
Вывод американских войск из Афганистана в 2014 году был произведен слишком быстро, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что решение о выводе было верным.
Как сообщает Би-Би-си, этот обмен мнениями произошел в ходе пресс-конференции после заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.
В 2011 году американский контингент в Афганистане насчитывал 130 тысяч военнослужащих, но к концу 2014 году силы альянса в большинстве своем покинули Афганистан и там действует лишь миссия подержки правительственных сил численностью 13,5 тыс. человек.
По данным некоторых СМИ, ссылающихся на дипломатические источники, Пентагон намерен вновь увеличить свое военное присутствие в Афганистане до 3-5 тыс. человек в связи с ухудшением ситуации и растущим влиянием движения Талибан в стране.
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