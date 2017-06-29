Мировой долг достиг $217 трлн в I квартале этого года, или 327% ВВП

"Долговая нагрузка распределяется неравномерно: в некоторых странах/секторах наблюдается сокращение доли заемных средств, в то время как в других странах наблюдается очень высокий уровень задолженности. Для последних рост задолженности может создавать высокий уровень сопротивления для долгосрочного роста и в конечном итоге представлять риск для финансовой стабильности", - говорится в свежем исследовании Института международных финансов.

Высокий уровень задолженности означает, что долговой кризис еще не решен. Ни в США, ни в еврозоне. Рост уровня задолженности в Азии и других странах с формирующимся рынком также показывает, что структурные изменения еще не произошли. С другой стороны, все это не означает, что мы находимся на пороге кризиса, так как центральные банки и низкие процентные ставки продолжают сдерживать этот риск.

В Великобритании, тем не менее, Банк Англии уже начал практиковать осторожный подход. Банкам поручено повышать свои коэффициенты достаточного капитала в качестве предупредительного шага на случай экономического спада. По мнению представителей регулятора, Brexit, высокий уровень задолженности в Китае и увеличение потребительского кредитования в США несут в себе потенциальные риски для начала кризиса.

В США долг превысил $63 трлн, увеличившись сразу на $2 трлн, но темпы роста экономики оказались больше темпов роста долга, поэтому нагрузка снижается.

Общий долг развивающихся рынков, за исключением Китая, вырос на $0,9 трлн до более чем $23,6 трлн в I квартале. Основной рост был в Бразилии (+$0,6 трлн до $3,6 трлн) и Индии (+$0,2 трлн до $2,9 трлн).

Все развивающиеся рынка нарастили долг на $3 трлн, он превысил $56 трлн (более 218% ВВП). Самый быстрые темпы отношения долга к ВВП фиксируются в Китае, Чили, Колумбии и Турции, а вот в Таиланде, Бразилии, России он снижается.

По данным IIF, за последние четыре квартала в России рос только госдолг, который достиг 16,3% в марте 2017 г. А вот долг домохозяйств к ВВП упал до 14,7% с 15,6%. Также снижалась нагрузка в финансовом секторе (с 14,4% до 11,8%) и нефинансовом (до 48,6% с 56,1%).

Китай представляет собой самый большой риск, особенно с учетом домохозяйств, который только ускоряют наращивание долговой нагрузки.

"В I квартале 2017 г. соотношение долга домохозяйства к ВВП достигло рекордного уровня, превысив 45%, а в среднем по рынку развивающихся стран - около 35%. Кроме того, наши оценки, основанные на ежемесячных данных об общем социальном финансировании, свидетельствуют о том, что общая задолженность Китая превысила 304% ВВП по состоянию на май 2017 года", - говорится в исследовании IIF.

IIF предупреждает, что существует более $1,9 трлн облигаций на формирующихся рынках и синдицированных кредитов, срок погашения которых истекает до конца 2017 г., при этом погашение в долларах США составляет около 15% от общего объема. Потенциально это может привести к волне дефолтов и новому кризису.