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Сотрудникам Пентагона хотят запретить использовать программы Касперского
09:21 29.06.2017 |
Сотрудникам министерства обороны США хотят запретить использовать программное обеспечение, разработанное "Лабораторией Касперского", из-за опасений, что российская компания может быть подвержена влиянию Кремля.
Как сообщает Би-Би-си, соответствующая поправка появилась в проекте документа, утверждающего структуру оборонного бюджета на 2018 год (National Defense Authorization Act). Один из разделов документа посвящен России, которая, как говорится в документе, "вовлечена в активную и целенаправленную кампанию, цель которой подорвать целостность американской демократии".
В разделе о России утверждается финансирование операции по укреплению восточных рубежей НАТО ($6.4 млрд), выделение до $100 млн странам Балтии на повышении их обороноспособности и $500 млн на военную помощь Украине, а также другие статьи расходов.
Отдельным пунктом в разделе прописано, что документ "запрещает министерству обороны использовать платформы, разработанные "Лабораторией Касперского" из-за сообщений о том, что компания, которая базируется в Москве, может быть подвержена влиянию российских властей".
Пункт о "Лаборатории Касперского" был добавлен в документ сенатором от штата Нью-Гемпшир Джоан Шаин, которая, коммментируя свою инициативу, заявила, что "Касперскому" нельзя доверять защиту оборонной инфраструктуры США и что потенциальные связи компании с Кремлем ее "очень волнуют".
В среду агенты Федерального бюро расследований провели беседы с несколькими сотрудниками "Лаборатории Касперского", проживающими в США. Связаны ли эти беседы с расследованием ФБР о потенциальном вмешательстве России в американские выборы - непонятно.
Ранее руководители спецслужб США заявляли, что ими изучался факт использования правительственными чиновниками программного обеспечения от "Лаборатории Касперского".
Основатель компании Евгений Касперский в сети Reddit заявил, что готов предстать перед сенатом США и развеять эти опасения.
В США конгресс и ФБР сейчас ведут расследование попыток России повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году с целью помешать Хиллари Клинтон стать главой государства.
Кремль последовательно отрицал подобное вмешательство, однако американские спецслужбы единодушно заявляли, что не сомневаются в том, что оно было.
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