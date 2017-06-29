Финансовые новости
- |
- 29.06.17
- |
- 10:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США вводят новые меры безопасности на авиарейсах из-за границы
08:54 29.06.2017 |
Администрация США решила не вводить запрет на пронос пассажирами ноутбуков на борт самолетов в ручной клади. Вместо этого министр внутренней безопасности страны Джон Келли в среду 28 июня, объявил об усилении мер безопасности на авиарейсах, прибывающих в США. В первую очередь авиакомпании обяжут более тщательно проверять электронные приборы и досматривать пассажиров, а также искать взрывчатые вещества и взрывные устройства.
Как выяснило агентство Reuters, авиакомпаниям отводят три недели на введение новых правил, касающихся поиска взрывчатки. На другие нововведения американские власти предоставят срок до 120 дней. Джон Келли анонсировал и другие меры безопасности, которые будут введены в течение этого года. "Ничего не делать - это не альтернатива", - сказал он.
Новые правила будут распространяться на 2000 авиарейсов, которые ежедневно направляются в США из 280 аэропортов в 105 странах мира.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой заработает 1 августа - посол
ТОП-НОВОСТИ
|Совет ЕС одобрил временные торговые преференции для Украины
|"Укрэнерго" подписала соглашение о присоединении Украины к энергосистеме Европы
|Совет ЕС продлил санкции против России до февраля 2018
|Компьютерный вирус внес свои коррективы в работу межбанка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кто и зачем закидал с вертолета гранатами Верховный суд Венесуэлы
|Шотландия отложила подготовку референдума о независимости
|Сотрудникам Пентагона хотят запретить использовать программы Касперского
|Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой заработает 1 августа - посол
|США вводят новые меры безопасности на авиарейсах из-за границы
|ЕЦБ: рынки "не так поняли" комментарии Марио Драги
|Китаю не удастся скрыть замедление промышленности
Это интересно
|25 самых влиятельных людей в интернете
|Мошенники наживаются на шумихе вокруг WannaCry
|Специальные видеокарты для добычи криптовалют появляются в продаже
Главным отличием такого специализированного графического ускорителя стало отсутствие каких-либо разъёмов для вывода изображения на монитор, что делает Sapphire Radeon RX 470 Mining Edition и другие подобные продукты совершенно неинтересными для геймеров.
|Как не бояться светской беседы: 10 советов
|Экономисты Deloitte оценили Большой Барьерный риф в $42 млрд
|10 самых дорогих футбольных клубов в мире
|Самоуправляемые автомобили безопаснее, когда «разговаривают» друг с другом