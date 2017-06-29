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Китаю не удастся скрыть замедление промышленности
08:31 29.06.2017 |
Китайская производственная активность упала в прошлом месяце впервые за год, когда индекс Caixin PMI Китая в промышленности опустился ниже 50. Опережающие индикаторы за июнь говорят о том, что впереди производственный сектор второй по величине экономики мира ждет еще большее падение.
Данные, опубликованные компанией SpaceKnow Inc. из Сан-Франциско, которая использует коммерческие спутниковые снимки для мониторинга активности на тысячах промышленных объектов, впервые с августа показали ухудшение в производственном секторе страны.
Индекс China Satellite Manufacturing упал до 49,6, ниже 50 - уровня безубыточности. Индекс учитывает спутниковые данные о тысячах промышленных объектов по всему Китаю.
В недавнем прошлом спутниковые снимки часто предоставляли ужасные данные: в США анализ на основе спутниковых снимков указывал на значительное снижение активности в розничных торговых точках США, даже если индикаторы настроений предполагали рост продаж после выборов.
Между тем, малые и средние предприятия показали самый низкий уровень доверия в течение 16 месяцев, условия в металлургическом бизнесе оставались довольно мрачными, сообщает Bloomberg.
Однако другие индикаторы оказались более оптимистичными: настроения менеджеров по продажам сохраняются положительными, прогнозы финансовых экспертов восстановились.
Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что объем производства в экономике Китая замедлился в течение второго квартала после сильного начала года. Это произошло на фоне замедления инвестиций, ужесточения условия кредитования и признаков того, что ужесточение условий на рынке недвижимости страны начинает оказывать свое влияние.
Если продолжится замедление роста, лидеры Китая окажутся в неудобном положении на фоне приближающегося очередного съезда Коммунистической партии Китая. Широко распространено мнение, что президент Китая Си Цзиньпин пойдет на второй пятилетний срок.
Еще один показатель - Standard Chartered Plc's Small and Medium Enterprise Confidence Index - снизился до 16-месячного минимума и сейчас находится на уровне 54,7.
Это признак того, что более мелким компаниям становится труднее получить кредит, поскольку регуляторы переходят на демпфирование финансовых рисков.
Это заставляет эти компании почувствовать основную тяжесть монетарного ужесточения НБК, поскольку центробанк пытается снизить зависимость рынка от повторных инъекций ликвидности.
«Хотя центробанк, скорее всего, обеспечит достаточную ликвидность, чтобы избежать кризиса ликвидности, банки все же могут предпочесть кредитование крупным, а не небольшим компаниям, в условиях более жестких условий ликвидности», - полагают Келвин Лау и Хантер Чан из Standard Chartered.
Это может стать искрой, из которой разгорится "момент Мински" в Китае - финансовый катаклизм, который Кайл Басс и другие медведи ждут, что рынок Китая, перегруженный заемными средствами, рухнет и, возможно, наконец-то исчезнет.
Действительно, хотя рынки Китая в последнее время были относительно спокойны, попытки НБК по ужесточению ликвидности вызвали некоторую нестабильность в последние месяцы. Еще в марте центробанк должен был участвовать в небольшом спасении сектора, когда скачок межбанковских ставок привел некоторых небольших региональных кредиторов к дефолту по межбанковским кредитам после того как ставки денежного рынка взлетели выше.
Между тем, ослабление кредитного импульса в Китае должно приостановить китайских быков.
Акции компаний с микрокапитализацией в Гонконге упали в одночасье после слуха о том, что местные биржи могут заставить все «зомби-компании» снять акции с котировки на бирже. Продажи вызвали опасения по поводу стабильности на фондовом рынке страны.
Отдельная проблема для инвесторов - это отчет, опубликованный Caixin несколько недель назад, в котором говорилось, что два десятка китайских компаний попросили своих сотрудников купить их акции, обещая покрыть расходы - прозрачная попытка взвинтить цену.
Более того, в фантастическом обзоре в этом месяце Reuters сообщил, что китайские фирмы «перераспределяют» залог между двумя и тремя заемщиками, предполагая, что миллиарды или даже триллионы долларов будут обеспечены так называемыми «призрачными залогами».
Между тем индекс S&P Global Platts China Steel Sentiment остался на низком уровне - 38,12 из 100 пунктов.
В дополнение к зловещим экономическим показателям политическая напряженность нарастает. Лидеры США и Китая, похоже, могут вступить во враждебные отношения, чего и ожидали многие после выборов.
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