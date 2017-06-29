Будет ли торговая война между ЕС и США?

Уже несколько месяцев в министерстве экономики и энергетики ФРГ царит тревога. Точнее - с момента избрания Дональда Трампа президентом США. Но своего апогея такие настроения достигли во вторник, 27 июня, когда от уже согласованного визита в Германию внезапно отказался министр торговли США Уилбур Росс. Он должен был прибыть в Берлин на переговоры с германским министром экономики и энергетики Бригиттой Циприс (Brigitte Zypries), а затем встретиться с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel).

Как объяснили в Вашингтоне, встречу пришлось перенести из-за внезапного приглашения Росса на аудиенцию к Трампу. В германском министерстве неожиданный срыв поездки не прокомментировали, но немецкие СМИ язвительно попытались представить, как бы выглядел отказ любого немецкого министра лететь в США под предлогом приглашения на разговор к Меркель.

Последняя попытка

Целью визита Росса была попытка избежать конфронтации в торговых отношениях Германии и Евросоюза, с одной стороны, и США - с другой. Причем это должна была быть последняя такая попытка перед саммитом "большой двадцатки" в Гамбурге в начале июля. Еще в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал исправить "дисбаланс в мировой торговле", для чего, оказавшись в Белом доме, провозгласил курс на отмену свободной торговли и введение протекционизма.

Чем недоволен Трамп

Администрация Трампа обвиняет Китай и ряд европейских государств, прежде всего Германию, в использовании нечестных методов для достижения этими странами положительного баланса в торговле с США. Цифры торгового дефицита Вашингтона, действительно, впечатляют. Так, в 2016 году США продали товаров и услуг на 481 млрд долларов меньше, чем приобрели. А Германия, наоборот, на 272 млрд евро больше. В первом квартале 2017 года ни с одной другой страной у Германии не было такого большого торгового дисбаланса, как с США. Причем опять-таки: дисбаланса в пользу Германии.

Объяснение цифр

Масштаб цифр в германо-американских экономических связях объясняется важностью Америки как торгового партнера Берлина. Немецкие фирмы создали в США 672 тысячи рабочих мест и являются там третьим по значимости иностранным работодателем. 70% экспорта из ФРГ - поставки продукции на заводы в США в рамках единого производственного процесса. А более половины экспорта из Германии - это полуфабрикаты и оборудование, например, товары немецкого машиностроения, которые в итоге только усиливают позиции американской промышленности. Таковы данные министерства экономики и энергетики ФРГ.

Кого обвиняют в Вашингтоне

Однако в США обращают внимание на другие факты. Так, в марте этого года Вашингтон обвинил Китай и Германию в демпинге при поставках стали в США. Как считают в администрации Трампа, иностранные поставщики продают свою продукцию ниже себестоимости. Хотя в первую очередь речь шла о китайских предприятиях, претензии были предъявлены и двум немецким фирмам - Salzgitter и Dillinger Hütte.

В апреле Дональд Трамп распорядился начать расследование в этой сфере по поводу возможной угрозы национальной безопасности США. Как он подчеркнул, "сталь важна как для нашей экономики, так и для наших военных. Это не та область, где мы можем быть зависимыми от других стран".

Помимо стали, в Вашингтоне проверяют поставки в Соединенные Штаты алюминия и продукции судостроения. Недовольство вызывают также продажи немецких машин в США - и намного более скромный по сравнению с ними сбыт американских автомобилей в Германии.

Меры и контрмеры

В качестве возможного ответа на торговый дисбаланс члены администрации Трампа допускают введение заградительных таможенных пошлин на иностранные товары. Пока в основном речь о стали. Это, однако, нарушит действующий сейчас в мире принцип свободной торговли и наверняка спровоцирует контрмеры. Так, в день отмены визита в ФРГ министра торговли США Уилбура Росса в адрес Вашингтона очень решительно высказалась еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.

Она предостерегла от появления заградительных пошлин, назвала их "несправедливыми" и дала понять, что в случае их введения в США Европа ответит тем же. Мальмстрём также осудила торговый протекционизм в целом, подчеркнув, что такие страны как Россия, Бразилия, Китай и Индия уже замечены в нарушении принципов свободной торговли, а переход США к протекционизму лишь усугубит эту тенденцию.

TTIP возвращается?

Впрочем, Вашингтон пока только нащупывает свою будущую линию в этом вопросе. Так, министр торговли Росс, неожиданно отменивший визит в Германию, во вторник так же неожиданно выступил по видеосвязи с речью на конференции немецкой партии ХДС - в присутствии федерального канцлера.

В своей речи он подчеркнул готовность США к возобновлению переговоров с Европейским Союзом по соглашению о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP). Переговоры шли 3 года и были заморожены с приходом Трампа в Белый дом. Теоретически соглашение может снять многие нынешние торговые противоречия - о чем и напомнила в ответ на выступление Росса Ангела Меркель, поддержав эту инициативу.

Впрочем, в выступлении американский министр также повторил и часть предыдущих угроз Вашингтона, так что о разрядке в отношениях говорить пока рано. К тому же Росс во вторник впервые четко дал понять, к чему стремится администрация Трампа: "Мы хотим получить (от европейцев. - Ред.) те доли рынка сжиженного природного газа, которые сейчас имеют другие страны". Это прямой намек на Россию, которая поставляет газ европейским потребителям.