Американские власти исходят из того, что США обладают огромным энергетическим потенциалом, позволяющим им претендовать на "энергетическое доминирование" в современном мире.

"Президент Трамп хочет, чтобы мы добились доминирования за счет наших обильных природных ресурсов", - заявил во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме министр энергетики США Рик Перри. При этом он добавил, что Вашингтон будет отличаться от стран, готовых использовать свои энергоресурсы в качестве "экономического оружия".

"Думаю, энергетически доминирующая Америка - это страна, опирающаяся на свои силы, находящаяся в безопасности, свободная от геополитических потрясений других наций, стремящихся использовать энергетику в качестве экономического оружия", - сказал министр. "Энергетически доминирующая Америка будет экспортировать на рынки по всем миру, наращивая свое глобальное лидерство и свое влияние", - добавил он.

В справке, распространенной в этом контексте Белым домом, говорится: "По современным оценкам, у нас на 20% больше нефти, чем в Саудовской Аравии. Ее стоимость оценивается более чем в 13 трлн долларов при среднем уровне цен в 50 долларов за баррель. Соединенные Штаты движутся к тому, чтобы в этом году экспортировать в среднем по 1 млн баррелей нефти в день - вдвое больше, чем в прошлом году".

"Запасы природного газа столь велики, что могут удовлетворять внутренний спрос почти в течение столетия, - продолжают авторы документа. - Соединенные Штаты располагают вторыми по величине запасами угля в мире".