МВФ понизил прогноз роста ВВП США из-за политических скандалов

Международный валютный фонд во вторник ухудшил прогнозы роста экономики США из-за политических скандалов, преследующих администрацию президента Дональда Трампа с начала года.

Как сообщается в пресс-релизе МВФ, прогноз увеличения ВВП США на 2017 и 2018 годы составляет теперь 2,1% против ожидавшихся ранее 2,3% и 2,5% соответственно. В 2019 году прогнозируется рост на 1,9%, в 2020 году - на 1,8%.

Согласно новому прогнозу, потребительская инфляция в США в 2017 году составит 1,8% и вырастет до 2,2% в 2018 году, безработица в текущем году упадет до 4,3% с 4,9% годом ранее и сохранится на этом уровне на протяжении следующего года перед постепенным повышением до 4,4% и 4,7% к 2019 и 2020 году соответственно.

Авторы отчета в целом положительно оценили планы Д.Трампа снизить налоги на прибыль компаний и доходы физлиц, но отметили, что даже при идеальном сочетании таких мер ускорение роста экономики на 1 процентный пункт (такого эффекта надеется достичь правительство) едва ли вероятно.

МВФ указал, что экономике США требуются более глубокие изменения для устранения неравенства в доходах. Так, более половины американцев сейчас зарабатывают меньше, чем в 2000 году (с поправкой на инфляцию), а 13,5% населения живет за чертой бедности - это один из самых высоких показателей среди развитых стран.

