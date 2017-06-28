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МВФ понизил прогноз роста ВВП США из-за политических скандалов
17:09 27.06.2017 |
Международный валютный фонд во вторник ухудшил прогнозы роста экономики США из-за политических скандалов, преследующих администрацию президента Дональда Трампа с начала года.
Как сообщается в пресс-релизе МВФ, прогноз увеличения ВВП США на 2017 и 2018 годы составляет теперь 2,1% против ожидавшихся ранее 2,3% и 2,5% соответственно. В 2019 году прогнозируется рост на 1,9%, в 2020 году - на 1,8%.
Согласно новому прогнозу, потребительская инфляция в США в 2017 году составит 1,8% и вырастет до 2,2% в 2018 году, безработица в текущем году упадет до 4,3% с 4,9% годом ранее и сохранится на этом уровне на протяжении следующего года перед постепенным повышением до 4,4% и 4,7% к 2019 и 2020 году соответственно.
Авторы отчета в целом положительно оценили планы Д.Трампа снизить налоги на прибыль компаний и доходы физлиц, но отметили, что даже при идеальном сочетании таких мер ускорение роста экономики на 1 процентный пункт (такого эффекта надеется достичь правительство) едва ли вероятно.
МВФ указал, что экономике США требуются более глубокие изменения для устранения неравенства в доходах. Так, более половины американцев сейчас зарабатывают меньше, чем в 2000 году (с поправкой на инфляцию), а 13,5% населения живет за чертой бедности - это один из самых высоких показателей среди развитых стран.
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