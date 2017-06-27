Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро

Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза.

Как сообщает Би-Би-си, комиссия посчитала, что корпорация злоупотребляет доминирующим положением на рынке поисковых систем, предоставляя преимущество другим продуктам Google при формировании результатов поиска.

На то, чтобы прекратить "незаконные действия", у Google есть 90 дней. В противном случае корпорацию оштрафуют на сумму, эквивалентную 5% среднесуточного оборота материнской компании Alphabet.

Штраф, назначенный Google, стал рекордным среди антимонопольных дел. До этого самый крупный штраф был назначен компании Intel в 2009 году. Он составил 1 млрд евро.

В Google заявили, что не согласны с решением Еврокомиссии и рассматривают возможность его обжалования.

Европейская комиссия занималась расследованием дела против Google с 2010 года. Расследование было инициировано, после жалоб, поступивших, в частности, от корпорации Microsoft.