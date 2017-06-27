Драги защищает мягкую политику ЕЦБ, считает ее преждевременное ужесточение контрпродуктивным

Политика низких процентных ставок в еврозоне помогла создать рабочие места и сократить неравенство, заявил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, выступая в Школе экономики и менеджмента (ISEG) при Лиссабонском университете.

ЕЦБ находится под давлением со стороны государств Северной Европы, где безработица является низкой, пишет MarketWatch. Эти страны выступают за ужесточение кредитно-денежной политики Центробанком в условиях усиления инфляции в еврозоне.

На юге Европы, однако, экономическая ситуация совсем другая: безработица остается высокой, а уровень безработицы среди молодежи в некоторых странах достигает 45%.

Мягкая кредитно-денежная политика ЕЦБ помогла ослабить проблему неравенства в регионе, являющуюся "высоко дестабилизирующим явлением", заявил М.Драги.

"Основной причиной неравенства является безработица, - отметил глава ЕЦБ. - Если политика борется с безработицей, она борется и с неравенством".

В своем выступлении М.Драги не говорил о том, когда ЕЦБ планирует начать сворачивание стимулирующих программ, однако дал понять, что преждевременный отказ от стимулов будет контрпродуктивным.

Отвечая на вопрос о том, каким образом, молодые люди могут увеличивать накопления в условиях низких процентных ставок, М.Драги отметил, что молодежи, "которая получает работу благодаря мягкой политике ЕЦБ", не стоит возражать против низких ставок.

"Не стоит забывать, что накоплениям способствует рост экономики, - заявил М.Драги. - Процентные ставки должны оставаться низкими, чтобы темпы роста восстановились".

ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки на заседании в июне: процентная ставка по кредитам была оставлена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%. Центробанк продолжает выкупать активы в рамках программы количественного смягчения (QE) на сумму 60 млрд евро в месяц.

