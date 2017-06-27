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Драги защищает мягкую политику ЕЦБ, считает ее преждевременное ужесточение контрпродуктивным
10:33 27.06.2017 |
Политика низких процентных ставок в еврозоне помогла создать рабочие места и сократить неравенство, заявил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, выступая в Школе экономики и менеджмента (ISEG) при Лиссабонском университете.
ЕЦБ находится под давлением со стороны государств Северной Европы, где безработица является низкой, пишет MarketWatch. Эти страны выступают за ужесточение кредитно-денежной политики Центробанком в условиях усиления инфляции в еврозоне.
На юге Европы, однако, экономическая ситуация совсем другая: безработица остается высокой, а уровень безработицы среди молодежи в некоторых странах достигает 45%.
Мягкая кредитно-денежная политика ЕЦБ помогла ослабить проблему неравенства в регионе, являющуюся "высоко дестабилизирующим явлением", заявил М.Драги.
"Основной причиной неравенства является безработица, - отметил глава ЕЦБ. - Если политика борется с безработицей, она борется и с неравенством".
В своем выступлении М.Драги не говорил о том, когда ЕЦБ планирует начать сворачивание стимулирующих программ, однако дал понять, что преждевременный отказ от стимулов будет контрпродуктивным.
Отвечая на вопрос о том, каким образом, молодые люди могут увеличивать накопления в условиях низких процентных ставок, М.Драги отметил, что молодежи, "которая получает работу благодаря мягкой политике ЕЦБ", не стоит возражать против низких ставок.
"Не стоит забывать, что накоплениям способствует рост экономики, - заявил М.Драги. - Процентные ставки должны оставаться низкими, чтобы темпы роста восстановились".
ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки на заседании в июне: процентная ставка по кредитам была оставлена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%. Центробанк продолжает выкупать активы в рамках программы количественного смягчения (QE) на сумму 60 млрд евро в месяц.
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