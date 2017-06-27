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Опасения относительно распада еврозоны ослабевают
09:42 27.06.2017 |
После парламентских выборов во Франции опасения инвесторов относительно распада ЕС продолжают ослабевать. Согласно результатам опроса, проведенного компанией Sentix, вероятность подобного развития событий в июне составляет 8,6%, что является самым низким уровнем с сентября 2014 года. В мае показатель был равен 11,4%, сообщает Dow Jones.
Показатели Греции получили поддержку со стороны готовности стран ЕС оказывать ей финансовую помощь, и вероятность выхода Греции из ЕС в мае составила 5,3% против 8,2% в предыдущем месяце. Это самый низкий уровень показателя для Греции с момента начала ведения подобной статистики в 2012 году.
Риск выхода Италии из ЕС уменьшился до 4,6% с 5,5%, отметили в Sentix. "Результаты выборов в Италии, а также утрата голосов 'Движением пяти звезд' в сочетании с отменой новых выборов обусловили уменьшение опасений относительно возможного выхода страны из ЕС", - говорят в Sentix.
В опросе принимали участие 963 инвестора.
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