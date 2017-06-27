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Time Inc и Barclays запустят индекс, привязанный к списку Fortune 500
19:23 26.06.2017 |
Американская издательская компания Time Inc и британский банк Barclays Plc объявили о запуске фондового индекса, в который войдут компании из списка Fortune 500, составляемого журналом Fortune (принадлежит Time) и включающего 500 крупнейших компаний CIF.
Как сообщает The New York Times, в индикатор войдут около 450 компаний (некоторые фирмы из списка не торгуются на бирже, акции других не соответствуют требованиям ликвидности) с совокупной выручкой свыше $11 трлн. Расчет индекса, который будет называться Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index, начнется уже в июле.
Эксперты отмечают, что таким образом Time старается диверсифицировать свои доходы, поскольку ее выручка от основного медиабизнеса снижается ввиду падения тиражей печатной продукции.
"Мы стараемся творчески подходить к развитию бренда, - заявил заместитель главного редактора Fortune Брайан О'Кифи. - Если честно, нам уже давно пора было запустить этот индекс".
Рейтинг Fortune 500 составляется ежегодно с 1955 года.
Отмечается, что фонды, привязанные к индексам (ETF), привлекли за последние 12 месяцев $718 млрд средств инвесторов, тогда как традиционные инвестфонды с активным управлением зафиксировали отток капитала в размере $152 млрд, по данным исследовательской компании Lipper.
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