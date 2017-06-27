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Бывшего министра финансов Бразилии Антонио Палоцци приговорили к 12 годам заключения
19:14 26.06.2017 |
Его обвиняют в пособничестве коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает агентство Reuters.
Не исключено, что Палоцци еще пойдет на сделку со следствием. Он уже обещал рассказать детали схемы откатов. Если все же бывший глава Минфина раскроет подробности, это может помешать бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве принять участие в выборах в будущем году.
Антонио Палоцци с 2003 по 2006 гг. занимал пост главы министерства финансов в правительстве Лулы да Силвы. С 2011 г. он возглавлял администрацию экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф. Палоцци был задержан в конце сентября 2016 г. в рамках расследования по делу о коррупции в нефтяной госкомпании Petrobras. Этот скандал обсуждается уже на протяжении двух лет. В полиции полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета компании несколько миллиардов долларов. Всего в расследовании фигурируют более 60 человек, включая действующих и бывших парламентариев, партийных лидеров и губернаторов.
Тучи в Бразилии сейчас сгущаются и над президентом страны Мишелом Темером. В прессе появилась запись, на которой Темер якобы обсуждает "покупку молчания" бывшего спикера палаты представителей Эдуардо Куньи. Оппозиция сразу же потребовала расследования дела и даже подала заявление об импичменте. И хотя Темер отказался уходить в отставку, история может получить продолжение.
А ведь только год назад в Бразилии был завершен процесс импичмента в отношении президента страны Дилмы Руссефф. Как писали "Вести. Экономика", за отставку президента тогда проголосовал 61 сенатор, против - лишь 20 сенаторов, причем для отстранения Руссефф с должности президента необходимо было набрать 54 голоса.
Дилму Руссефф обвинили в манипулировании бюджетными средствами, в частности в привлечении банковских займов с целью добиться переизбрания на президентских выборах 2014 г., а также покрыть дефицит бюджета. В декабре 2015 г. спикер нижней палаты бразильского парламента Эдуарду Кунья инициировал процедуру импичмента в отношении Дилмы Руссефф.
Отставка Руссефф стала первым импичментом президента Бразилии с 1992 г., когда президент страны Фернанду Афонсу Колор ди Мелу столкнулся с массовыми протестами среди населения, добивавшегося его отставки по обвинению в коррупции.
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