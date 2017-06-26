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Экономисты Deloitte оценили Большой Барьерный риф в $42 млрд
14:22 26.06.2017 |
Примерная рыночная стоимость Большого Барьерного рифа, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, составляет около 56 млрд австралийских долларов ($42 млрд), подсчитали экономисты Deloitte.
В докладе Deloitte Access Economics учитывается экономическая, социальная и культурная ценность рифа, считающегося самым большим живым организмом в мире.
Эксперты Deloitte утверждают также, что Большой Барьерный риф вносит самый значительный вклад в экономику Австралии и ее образ в мире. В частности, риф ежегодно приносит Австралии $4,8 млрд и обеспечивает 64 тыс. рабочих мест, сообщает BBC.
Кроме того, существование рифа предоставляет материалы для исследования ученым, привлекает в Австралию туристов, что увеличивает прибыль авиакомпаний, и дает еще ряд преимуществ национальной экономике.
"Как крупнейший живой организм в мире и одна из наиболее разнообразных и сложных экосистем планеты, Большой Барьерный риф по праву считается бесценным и незаменимым", - говорится в исследовании.
Большой Барьерный риф в последние годы страдает от обесцвечивания. Оно связано с тем, что его кораллы теряют зооксантеллы. Это отдельные организмы, живущие в симбиозе с кораллами. Когда коралл подвергается стрессу или потенциально опасному воздействию, зооксантеллы его покидают. Именно это и происходит с Большим Барьерным рифом. Исследователи считают, что процесс угрожает самому существованию рифа.
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