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Аудиторы: Мозамбик не может объяснить, на что потратил полученные от кредиторов $500 млн
12:47 26.06.2017 |
Правительство Мозамбика не смогло ясно объяснить, на какие цели были израсходованы не менее $500 млн из кредитов на общую сумму $2 млрд, полученных этой страной. Об этом говорится в заключении консалтинговой и расследовательской компании Kroll, передает информагентство Reuters.
«Пока не будут устранены несоответствия и предоставлена удовлетворительная документация, по меньшей мере расходы на $500 млн, потенциально имеющие чувствительный характер, остаются неаудированными и необъяснимыми», - приводит издание отрывок из документа Kroll.
Аудиторы Kroll выяснили, что швейцарский банк Credit Suisse и российский инвестиционный банк «ВТБ Капитал» получили от Мозамбика, одной из беднейших стран мира, в совокупности $199,7 млн для организации кредитного финансирования.
Открытие несанкционированных кредитов в прошлом году побудило Международный валютный фонд и западных доноров прекратить бюджетную поддержку Мозамбика, что привело к краху валюты южноафриканской страны и невыполнению ее долга.
«Тунцовые бонды» Мозамбика были выпущены в 2013 году компанией Ematum, заем выдали Credit Suisse и «ВТБ Капитал». Впоследствии «тунцовые бонды» были проданы другим инвесторам (в том числе Aberdeen Asset Management, Allianz Global Investors и AllianceBernstein). Позже Мозамбик предложил реструктуризацию с заменой структуры долга. Согласившиеся на реструктуризацию инвесторы, по данным Reuters, впоследствии оказались недовольны тем, что, как они утверждают, им не сообщили полную информацию о суверенных займах Мозамбика. Общая сумма кредитов, полученных Мозамбиком, превысила $2 млрд.
Швейцария в июне 2016 года инициировала проверку сделок Credit Suisse с бондами Мозамбика. Регулятор Finma заинтересовался в том числе сделками швейцарского банка с так называемыми «тунцовыми» бондами.
Держатели реструктурированных «тунцовых» бондов Мозамбика могут подать в суд на правительство страны, ВТБ и Credit Suisse, сообщало Reuters в июле 2016 года. Они недовольны тем, что информация о ценных бумагах, которые они купили, было неполным. ВТБ не получал претензий от держателей реструктурированных «тунцовых» бондов Мозамбика, рассказал RNS заместитель президента - председателя правления банка Герберт Моос в кулуарах форума «Россия зовет!». «Я ничего не получал точно», - сказал он в октябре 2016 года. Мозамбик выплатил $35 млн комиссии по кредиту ВТБ в $500 млн, выданного государственному фонду страны «Управление активами Мозамбика» для строительства нескольких портов.
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