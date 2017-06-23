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Чехия готова к принятию евро и вступлению в еврозону - глава ЦБ страны
09:33 23.06.2017 |
Чехия готова перейти на единую европейскую валюту и вступить в еврозону, заявил глава Чешского национального банка Йиржи Руснок.
Однако до принятия евро было бы желательно уменьшить разницу между доходами чехов и жителей еврозоны, заявил он в интервью местному новостному агентству CTK.
Ранее власти страны официально заявляли о намерении перейти на использование евро, однако дата этого шага не называлась.
По оценкам министерства финансов, цены в Чехии составляют примерно 60% от показателей стран еврозоны. Двадцать лет назад они были на уровне 35%. Средняя годовая зарплата чехов в 2014 году составляла около 345 тыс. крон, то есть 37% от среднего показателя ЕС (930 тыс. крон). При этом две трети работников в Чехии получают зарплату ниже средней, пишет cznews.info.
ВВП Чехии по итогам 2016 года увеличился на 2,5% после повышения на 4,5% годом ранее. Как ожидают эксперты, в 2017 году темпы роста экономики останутся примерно на прошлогоднем уровне.
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