Крупнейшие банки США прошли стресс-тесты ФРС

Крупнейшие банки США успешно прошли новый стресс-тест. Инвесторы ждут новостей на следующей неделе о выплатах ключевых игроков отрасли акционерам, сообщает CNBC.

Результаты тестирования, опубликованные в четверг Федеральной резервной системой (ФРС), показывают, что 34 системообразующих банка США располагают достаточным капиталом, чтобы выдержать два представленных регулятором сценария, один из которых связан с финансовым кризисом, а другой - с менее значительным спадом.

В рамках этих сценариев банки, прошедшие тестирование, "понесли бы существенные потери". Однако в целом они "смогли бы продолжать кредитовать предприятия и домашние хозяйства, благодаря капиталу, накопленному сектором после финансового кризиса".

Тесты третий год подряд показывают, что все крупнейшие банки США соответствуют установленным ФРС стандартам финансового здоровья.

"Результаты этого года показывают, что даже во время серьезной рецессии наши крупные банки сохранят хорошую капитализацию, - отметил член Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл. - Это позволит им обеспечивать кредитование на протяжении всего экономического цикла и поддерживать домашние хозяйства и предприятия в трудные времена".

При наиболее неблагоприятном сценарии убытки банков прогнозируются в размере $493 млрд. При менее значительном спаде убытки составят $322 млрд.

Как отмечается в сообщении ФРС, банки создали более значительные "подушки безопасности" против спадов, подобных тому, который был во время финансового кризиса 2008 года, и смогут удержать сводный коэффициент достаточности основного базового капитала (Tier 1) на уровне 9,2% в рамках пессимистичного сценария против минимального требования регулятора в 4,5%. В 2016 году показатель находился на отметке 8,4%.

То, что все крупные банки выполнили требования к капиталу и прошли первую часть стресс-тестов, указывает на вероятность утверждения планов большинства финорганизаций относительно выплат акционерам в виде дивидендов и выкупа акций. Эти планы являются предметом второго раунда стресс-тестирования ФРС - Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR), итоги которого будут обнародованы 28 июня после закрытия американских бирж.

Более важная информация для инвесторов будет обнародована в среду, когда ФРС утвердит или отклонит планы банков по возвращению капитала акционерам. Некоторые из крупнейших банков хотят вернуть более 100% прибыли.

Тестирование является частью реформ Додда-Франка, начатых после кризиса, целью которых было повышение уровня капитала банков для противостояния новым кризисам.