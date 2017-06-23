Финансовые новости
- |
- 23.06.17
- |
- 09:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Страны ЕС начинают новый этап оборонного сотрудничества
07:56 23.06.2017 |
Лидеры стран Евросоюза в четверг, 22 июня, в первый день брюссельского саммита обсудили прогресс в укреплении европейской обороны. В частности, утвержден план развития "постоянного структурного сотрудничества" - Permanent Structured Cooperation (PESCO) - стран ЕС в военно-политической сфере.
Председатель Евросовета Дональд Туск назвал решение по PESCO "историческим шагом". "Мы полны решимости защитить наших людей", - заявил он. Главы государств и правительств стран ЕС договорились вместе бороться с терроризмом и предпринять меры для лучшей защиты внешних границ Евросоюза.
В течение трех месяцев должны быть представлены критерии для тесного военного партнерства и конкретные проекты, говорится в заявлении по итогам первого дня саммита. Его участники договорились также о создании единого фонда, из которого будут финансироваться разработки систем вооружений и их совместные закупки.
На встрече подчеркивалось, что, укрепляя военное сотрудничество, ЕС не станет конкурировать с НАТО. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel), она даст возможность Евросоюзу проводить собственные масштабные операции, в которых, помимо вооруженных сил, также будут задействованы дипломатия и помощь развитию других стран.
Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон объявили о том, что собираются еще более укрепить двусторонние отношения. Меркель подчеркнула, что ожидает от Макрона новых идей и импульсов. "Мы работаем с Германией рука в руку", - заверил, в свою очередь, французский лидер.
В то же время Макрон подверг резкой критике страны Восточной и Центральной Европы, которые пользуются финансовой поддержкой ЕС, но саботируют совместные усилия по приему беженцев. "Европа - не супермаркет. Европа - это сообщество, объединенное одной судьбой", - заявил он газете Süddeutsche Zeitung. Ангела Меркель поддержала нового президента Франции.
На фоне начавшихся переговоров о Brexit саммит ЕС призван продемонстрировать единство Евросоюза и его способность к решительным действиям, отмечает агентство dpa. На встрече в Брюсселе, которая проходит 22 и 23 июня, также было принято решение о продлении санкций против России из-за аннексии Крыма и невыполнения минских соглашений.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Госдума РФ приняла закон, засекречивающий сведения, уже не раз становившиеся поводом для антикоррупционных расследований
ТОП-НОВОСТИ
|Задержан главный редактор издания "Страна.юа" Игорь Гужва - Луценко
|Евросоюз продлил санкции против России
|На курс доллара на межбанке повлиял глобальный сбой в торговой системе Thomson Reuters
|Рада приняла закон об учете тепла и воды: счетчики должны быть в каждой квартире
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госдума РФ приняла закон, засекречивающий сведения, уже не раз становившиеся поводом для антикоррупционных расследований
|Подруге экс-президента Южной Кореи дали три года тюрьмы
|Арабские страны вручили Катару список требований
|Страны ЕС начинают новый этап оборонного сотрудничества
|Евросоюз продлил санкции против России
|ЕЦБ впервые купил китайские юани для валютных резервов
Это интересно
|Tesla Model S проехала без подзарядки 900 километров
|Представлен смартфон OnePlus 5 стоимостью 480 и 540 долларов
|Компания Kia раскрыла новый кроссовер Stonic
|За 5 минут до собеседования: как начать диалог
|На робототехнику потратят $87 млрд к 2025 году
|Европа планирует ввести правила для беспилотников к 2019 году
|Основатель Uber Трэвис Каланик подал в отставку