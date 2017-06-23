ЕЦБ впервые купил китайские юани для валютных резервов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые приобрел китайские юани на сумму, эквивалентную 500 млн евро ($557 млн), для включения их в валютные резервы.

Это означает, что Европа понимает важную роль нацвалюты КНР в качестве международной резервной валюты, сообщает агентство "Синьхуа". Это также отражает постоянно растущее значение Китая как одного из важнейших торговых партнеров для стран еврозоны.

"Инвестиции ЕЦБ в китайский юань невелики, но имеют важное символическое значение, - полагает профессор Корнельского университета Эсвар Прасад. - Эти действия демонстрируют, что в ЕЦБ положительно смотрят на будущую конъюнктуру китайской экономики и китайской национальной валюты".

Европейский ЦБ купил китайские юани через девять месяцев после того, как Международный валютный фонд принял решение включить их в корзину резервных валют, отмечает South China Morning Post.

Последнее время ЕЦБ поддерживает объем своих валютных резервов на уровне 68 млрд евро. Для покупки китайских юаней банк продал эквивалентную сумму в американских долларах.

В текущем году курс китайской нацвалюты относительно доллара США вырос на 2%.

К настоящему времени Великобритания, Россия, Швейцария и целый ряд африканских стран имеют юани в своих валютных резервах.

Бывший директор института финансов Народного банка Китая Яо Юйдун ранее заявлял, что все большее число зарубежных структур намерены предпринять подобные шаги. К январю 2017 года их количество превышало 80, сообщает "Синьхуа".

China Construction Bank недавно провел исследование более 210 компаний и финансовых организаций КНР, Великобритании, Швейцарии, Чили, Сингапура. Его результаты показывают, что в 2016 году 52% респондентов уже использовали юань в международных расчетах. Более половины опрошенных выразили заинтересованность во вхождении в китайский межбанковский облигационный рынок. Четверть институциональных инвесторов выразили желание увеличить вложения в юаневые активы.

