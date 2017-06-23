Финансовые новости
- |
- 23.06.17
- |
- 00:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ЕЦБ впервые купил китайские юани для валютных резервов
17:53 22.06.2017 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые приобрел китайские юани на сумму, эквивалентную 500 млн евро ($557 млн), для включения их в валютные резервы.
Это означает, что Европа понимает важную роль нацвалюты КНР в качестве международной резервной валюты, сообщает агентство "Синьхуа". Это также отражает постоянно растущее значение Китая как одного из важнейших торговых партнеров для стран еврозоны.
"Инвестиции ЕЦБ в китайский юань невелики, но имеют важное символическое значение, - полагает профессор Корнельского университета Эсвар Прасад. - Эти действия демонстрируют, что в ЕЦБ положительно смотрят на будущую конъюнктуру китайской экономики и китайской национальной валюты".
Европейский ЦБ купил китайские юани через девять месяцев после того, как Международный валютный фонд принял решение включить их в корзину резервных валют, отмечает South China Morning Post.
Последнее время ЕЦБ поддерживает объем своих валютных резервов на уровне 68 млрд евро. Для покупки китайских юаней банк продал эквивалентную сумму в американских долларах.
В текущем году курс китайской нацвалюты относительно доллара США вырос на 2%.
К настоящему времени Великобритания, Россия, Швейцария и целый ряд африканских стран имеют юани в своих валютных резервах.
Бывший директор института финансов Народного банка Китая Яо Юйдун ранее заявлял, что все большее число зарубежных структур намерены предпринять подобные шаги. К январю 2017 года их количество превышало 80, сообщает "Синьхуа".
China Construction Bank недавно провел исследование более 210 компаний и финансовых организаций КНР, Великобритании, Швейцарии, Чили, Сингапура. Его результаты показывают, что в 2016 году 52% респондентов уже использовали юань в международных расчетах. Более половины опрошенных выразили заинтересованность во вхождении в китайский межбанковский облигационный рынок. Четверть институциональных инвесторов выразили желание увеличить вложения в юаневые активы.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|На курс доллара на межбанке сыграл глобальный сбой в торговой системы Thomson Reuters
|Рада приняла закон об учете тепла и воды: счетчики должны быть в каждой квартире
|Бюджет 2017: Что на самом деле произошло сегодня в парламенте
|В мае промышленное производство выросло на 1,2%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евросоюз продлил санкции против России
|ЕЦБ впервые купил китайские юани для валютных резервов
|Почему испанцы не могут довести до суда дело "русской мафии"
|ЕЦБ запустит единую систему моментальных платежей в еврозоне с ноября 2018г
|Финансовое положение Катара усугубляется
|Минфин России предлагает ликвидировать Фонд национального благосостояния
Это интересно
|Представлен смартфон OnePlus 5 стоимостью 480 и 540 долларов
|Компания Kia раскрыла новый кроссовер Stonic
|За 5 минут до собеседования: как начать диалог
|На робототехнику потратят $87 млрд к 2025 году
|Европа планирует ввести правила для беспилотников к 2019 году
|Основатель Uber Трэвис Каланик подал в отставку
|Безрамочный смартфон Bluboo S1 с «вкусными» характеристиками оценили в $150