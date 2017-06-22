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Почему испанцы не могут довести до суда дело "русской мафии"
16:14 22.06.2017 |
Официальный представитель Национальной судебной палаты Испании (НСПИ) Хавьер Валеро Алькантара заявил DW, что суд над так называемой "русской мафией", который должен был начаться еще 12 июня, в ближайшее время не состоится. Чиновник отказался объяснить причины отсрочки и предположил, что дело, по которому проходят 27 человек, может быть рассмотрено НСПИ не раньше февраля-марта 2018 года. Между тем, коллега Валеро Алькантара - Монтсеррат Трабада Санчес - за неделю до этого утверждала, что процесс, который должен увенчать расследование, инициированное в 2006 году, вот-вот начнется. А отложен он был якобы из-за болезни обвиняемых. Среди причин отсрочки испанские СМИ называли также "загруженность залов заседаний" в НСПИ. Однако некоторые местные юристы считают, что для переноса суда имеются более веские причины.
Громкое дело
Член мадридской коллегии адвокатов Уго Гарсия Мартин напомнил в беседе с DW, что дело "русской мафии" вызвало большой общественный резонанс. Он объясняется вовсе не деяниями в Испании главного обвиняемого Геннадия Петрова и его подельников, большинство которых, как и сам Петров, имеют судимости и являются, по данным следствия, "авторитетами" Тамбовской и Малышевской ОПГ. В Испании им инкриминируется всего лишь "отмывание денег" - преступление, не относящееся к разряду тяжких, хотя речь и идет о десятках миллионов евро. Интерес, по словам Гарсия Мартина, подстегивается тем, что следствие выявило "любопытные личные связи" этих "авторитетов" в России.
Адвокат отметил далее, что, к примеру, среди "контактов" Петрова фигурируют известные лица не только из мира российского криминала, но и бизнеса, политики и силовых структур, включая людей из окружения президента РФ Владимира Путина. Поначалу многим даже казалось - и на эту тему было немало написано в мировых СМИ - что Испания намерена привлечь к ответственности ряд представителей российского истеблишмента. На самом деле, подчеркнул собеседник DW, в качестве подозреваемых в документах следствия упоминаются лишь два известных россиянина.
Силовики-пособники
Как следует из заключения испанской прокуратуры, копия которого имеется у DW, речь идет о генерал-полковнике Николае Аулове, заместителе директора ныне не существующей Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), и о бывшем зампреде Следственного комитета Игоре Соболевском, сокурснике Путина по юридическому факультету университета. Испанские следователи считают их членами группировки Петрова.
К такому выводу они, в частности, пришли, прослушивая в течение двух лет телефон "авторитета", его разговоры с Ауловым и Соболевским. По данным испанской стороны, Аулов, к примеру, уничтожал компромат на Петрова в базе данных МВД РФ, расправлялся с его недругами, а также, пользуясь своим положением, помогал в бизнесе, доходы от которого поступали для отмывания в Испанию. Аналогичными делами занимался и Соболевский. Расплачивался с Ауловым и Соболевским Петров деньгами, подарками и услугами, в том числе, добивался, благодаря своим связям во властных структурах, продвижения по службе общих знакомых.
Поскольку ни Соболевский, ни Аулов на вызов испанских следователей в свое время не отреагировали, они были объявлены весной 2016 года в международный розыск, на что ведомство Аулова - ФСКН - ответило протестом.
Неподсудные связи
В материалах испанской прокуратуры значится и председатель Следственного комитета генерал юстиции Александр Бастрыкин, также сокурсник Путина. Он неоднократно упоминается в телефонных разговорах Петрова с Соболевским. Так, 28 июня 2007 года Соболевский попросил Петрова назвать лицо, которому его друг Бастрыкин обязан своим повышением, чтобы пригласить его на банкет. Петров, который посредничал в деле повышения, ответил, что упомянутый человек вряд ли придет на банкет Бастрыкина и пригласил генерала на свой день рождения, где эта персона должна была присутствовать наверняка.
В апреле 2008 года, по данным испанской прокуратуры, Петров помогал Соболевскому и Бастрыкину приобрести некое здание в Москве. Действовал он через Леонида Реймана, бывшего министра информационных технологий и связи. Насколько законной была эта сделка, испанская сторона не поясняет. Между тем, следствие по делу "русской мафии" не предъявляет Бастрыкину никаких претензий, а его имя упоминается в деле, по мнению адвоката Гарсия Мартина, лишь "для иллюстрации связей и возможностей Петрова в России".
Не имеет претензий прокуратура Испании и к другим россиянам, с которыми в той или иной степени "общался и был связан деловыми отношениями" Петров, хотя их имена тоже фигурируют в документах следствия. Это депутат Госдумы Владислав Резник, зампред правительства Дмитрий Козак, бывшие министры Герман Греф, Анатолий Сердюков, Виктор Зубков. Это предприниматели, в том числе олигархи, Александр Абрамов, Искандер Махмудов, Олег Дерипаска, Аркадий Буравой и другие.
Неясные перспективы судебного разбирательства
Гарсия Мартин считает судебные перспективы дела "неясными". С такой оценкой согласен и профессор права Мадридского университета Анхель Мартинес Прието. Он напомнил DW, что Петров и его сообщники, арестованные в 2008 году, а затем отпущенные до суда на свободу, покинули Испанию, в которой проживали с середины 90-х годов. Так что перед судом могут предстать лишь их испанские юридические и финансовые консультанты, посредничавшие в инвестициях в целях отмывания капиталов. Такие скромные перспективы громкого дела, естественно, не удовлетворяют ни прокуратуру, ни суд. "Поэтому, видимо, процесс и откладывается", - заключил профессор.
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