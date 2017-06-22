Финансовое положение Катара усугубляется

Первые проблемы появились примерно неделю назад, однако с тех пор ситуация серьезно ухудшилась.

Стоимость ликвидности постепенно возрастает, и уже появились признаки острой нехватки долларов.

Совсем недавно министр финансов Катара Али Шариф Аль-Эмади пытался успокоить экономических агентов, заявив, что Катар - страна с самым высоким показателем ВВП на душу населения - обладает достаточными ресурсами, чтобы противостоять длительной финансовой засаде и защитить свою валюту и экономику.

Однако на деле все не совсем так. И хотя Катар еще не прибегал к продаже своих резервов, спекулянты уже начали продавать катарские активы и спекулировать против местной валюты - риала. Да и в целом у инвесторов все больше опасений, что Катар не сможет пережить текущий кризис, не прибегая к девальвации валюты.

Курс катарского риала к доллару с 2001 г. находился на уровне 3,64 риала за доллар, однако после того, как другие арабские страны свели к минимуму дипломатические отношения с Дохой, обвиняя ее в терроризме, курс ослаб до 3,68 риала за доллар.И хотя в абсолютных величинах это падение совсем небольшое, это все же самое серьезное снижение с 2005 г.

Накануне появилась информация. что катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority (QIA) уже передал министерству финансов страны доли в катарских компаниях на общую сумму $30 млрд и может начать продавать и другие активы, об этом сообщило агенство Reuters.

Активы, переданные Минфину, включают в себя акции компаний банковского сектора, а также промышленных, торговых и транспортных предприятий.

Ниже приведем крупнейшие активы фонда по состоянию на начало года.

В общем и целом, ситуация накаляется, и инвесторы два дня подряд агрессивно распродают бумаги местных компаний.

Катар, одно из самых богатых государств в мире и крупнейший производитель сжиженного природного газа, стремится нарастить долларовые резервы, после того как Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн разорвали экономические и дипломатические отношения с этой страной на прошлой неделе. Это стало беспрецедентным шагом, предназначенным для того, чтобы наказать Катар за связи с Ираном и исламистскими группировками в регионе.

Некоторые банки в соседних странах снижают экспозицию в Катаре на фоне опасений по расширению блокады.

Несмотря на то что банки вряд ли рискнут "окунуться в кризис", затраты по займам "будут расти, и банки, вероятно, станут более осторожными с их кредитованием", отметил Джейсон Тави, экономист Capital Economics на Ближнем Востоке.