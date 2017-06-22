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Макрон собирается создать "альянс доверия" с Германией
07:36 22.06.2017 |
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хочет создать "альянс доверия" с Германией и вместе дать новый импульс идее единой Европы. "Я бы хотел, чтобы мы вернулись к тому духу сотрудничества, который был между Франсуа Миттераном и Гельмутом Колем", - сказал он в интервью ряду СМИ, в том числе газете Süddeutsche Zeitung, сообщается в среду, 21 июня.
Иначе Евросоюзу угрожает распад, сказал он. "Вопрос в том, будет ли Европа защищать свои основные ценности, который она десятилетиями распространяет по всему миру, или она отойдет назад из-за усиления нелиберальных демократий и авторитарных режимов", - добавил Макрон.
Одновременно он раскритиковал "некоторых лидеров" стран Восточной Европы за их циничный подход к Евросоюзу. "Он служит им для распределения денег - без того, чтобы уважать его ценности. Европа - не супермаркет, а общность судеб", - подчеркнул Макрон.
Эти заявления политик сделал накануне саммита ЕС, который пройдет 22 и 23 июня в Брюсселе.
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