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Китай открыл границы для VISA и Mastercard?
23:40 21.06.2017 |
В то время как Китай открыл доступ к рынку иностранным клиринговым компаниям (и это могло бы стать всеобщей долгожданной победой), эксперты обратили особое внимание на ограничения, накладываемые на карточные компании и усложняющие расширение на новом рынке.
Аналитики предупреждают, что Китай, возможно, не обязательно будет в полной мере придерживаться этого положения - соглашение не объясняет, что произойдет, если Китай не создаст равные условия для выходящих на рынок карточных сетей. По их словам, даже при благоприятном для VISA и MasterCard развитии событий им понадобится достаточно долгое время, чтобы получить значительную долю китайского рынка.
Основные препятствия - бюрократический аппарат китайского правительства, а также сложности с подключением к банкам и мерчантам. «Это маленький шаг вперед на длинном пути к рынку Китая, и мы делаем этот шаг очень долго», - говорит Крис Донат (Chris Donat) , управляющий директор в Sandler O'Neill + Partners LP.
Два года назад Китай объявил, что готов открыть домашний рынок процессинга для внешних компаний, предвещая восторг акционеров и аналитиков. Но затем Китай начал вводить ряд ограничений, усложняющих завоевание доли рынка для Visa и Mastercard. Так, People's Bank of China и национальная клиринговая ассоциация посоветовали банку Китая прекратить выпускать банковские карты совместно с зарубежными организациями.
С того момента китайские банки выпускали исключительно монобрендовые карты, которые работают в пределах Китая, в основном через национальную платежную систему UnionPay, которой владеют банки Китая. Доля UnionPay на домашнем рынке карточных платежей составляет более 90%, согласно исследованию Nilson Report.
Чтобы обеспечить удобство держателей карт, некоторые китайские банки выпускали отдельные карты, которые обслуживались Mastercard во время путешествий их владельцев за границей. Но аналитики говорят, что необходимость в иностранных платежных системах за последние годы пошла на спад, так как UnionPay стала расширять свое присутствие на иностранных рынках.
Несмотря на успехи в первом квартале, представители Visa говорят, что постепенный отказ от кобрендовых карт в Китае начал влиять на компанию «в терминах платежных оборотов и дохода. И мы ожидаем, что в будущем это влияние будет ощущаться еще сильнее». «Если на самом деле договоренности приведут к практическим изменениям в ситуации и смягчат требования Китая, у Visa и Mastercard появится возможность добиться прогресса...», - говорит Даррин Пеллер, платежный аналитик в Barclays США.
Впереди предстоит еще масса работы. Необходимо выстроить инфраструктуру в точках продаж для приема карт Visa и Mastercard. Но МПС не будут делать этого, пока китайское правительство не обеспечит иностранным компаниям на рынке соответствующие условия.
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