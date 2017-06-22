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Дания ужесточила наказание за отмывание денег
20:51 21.06.2017 |
Дания увеличит минимальное наказание за преступления по отмыванию денег, а также введет наказания для тех, кто избегает предоставления информации о возможном отмывании денежных средств, уклонении от уплаты налогов или финансировании терроризма, пишет Reuters.
Согласно предлагаемому закону минимальное наказание будет увеличено до восьми лет заключения с нынешних шести лет. Банкиры, адвокаты и советники также будут наказываться более строго по новому закону.
Датский орган финансового надзора (FSA) получит полномочия на удаление членов правления или управленческой команды финансовых учреждений или аннулирование лицензии банка, если они будут признаны виновными, говорится в сообщении.
Инициатива также ужесточит еще один закон, который был одобрен в декабре и вступает в силу в этом месяце, в соответствии с которым FSA планирует более жесткий анализ того, как банки оценивают риск отмывания денег.
Правительство меньшинства объявило о принятии нового закона после достижения соглашения с оппозиционной партией.
Законопроект, который будет принят в парламенте осенью, понадобился после подозрений в отмывании денег в отношении двух крупнейших банков Скандинавии: Nordea и Danske Bank.
По данным датской газеты Berlingske, в отношении этих банков велось расследование властями Молдавии и Литвы, их подозревали в отмывании денег в период между 2011 и 2014 гг. через зарубежные филиалы. Оба банка заявили, что они сотрудничают со следствием.
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