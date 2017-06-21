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Румынский парламент объявил вотум недоверия премьер-министру
20:03 21.06.2017 |
Румынские парламентарии проголосовали за отстранение от должности премьер-министра страны Сорина Гриндяну, возглавившего правительство менее шести месяцев назад.
Как сообщает Би-Би-си, голосование было инициировано правящей парламентской коалицией, в которую входят Социал-демократическая партия Румынии (PSD), членом которой является и сам Гриндяну, а также "Альянс либералов и демократов".
Депутаты посчитали, что премьер не справляется с проведением экономических реформ.
В поддержку вынесения вотума недоверия Гриндяну и его правительству высказался 241 депутат при необходимом минимуме в 233 голоса.
14 июня все министры, являющиеся членами PSD, подали в отставку в знак недоверия Гриндяну.
После этого лидер партии Ливиу Драгня заявил, что социал-демократы совместно с "Альянсом либералов и демократов" готовы сформировать новый кабинет.
Гриндяну однако отказался покидать свой пост и обвинил Драгню в попытке заменить его лояльным человеком и таким образом сосредоточить власть в своих руках.
Сам Драгня не может претендовать на пост премьера из-за судимости.
Правительство под руководством Гриндяну было утверждено в декабре 2016 года. Его кандидатуру предложило парламентское большинство.
В феврале в Румынии прошли массовые акции протеста против принятия поправок, предусматривающих амнистию для коррумпированных чиновников, нанесших государству ущерб менее 200 тысяч леев (47,5 тысячи долларов).
Протестующие также требовали отставки правительства. В результате кабинет министров отказался от внесения соответствующих поправок в уголовный кодекс.
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