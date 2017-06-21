Курс аргентинского песо к доллару США упал до рекордного минимума на решении MSCI

Аргентинский песо подешевел до рекордного минимума относительно доллара США в среду, фондовый рынок страны падает после того, как MSCI Inc., провайдер семейства популярных фондовых индексов, принял решение оставить Аргентину в списке фронтирных рынков.

Как сообщалось, MSCI не стал включать акции аргентинских компаний в индекс MSCI Emerging Markets вопреки ожиданиям аналитиков. Провайдер заявил, что продолжит пересмотр и опубликует его результаты в июне 2018 года.

Курс аргентинского песо опускался в ходе торгов в среду до 16,50 песо/$1, что является рекордным минимумом. По данным на 18:30 мск курс составлял 16,36 песо/$1.

С начала 2017 года стоимость песо к доллару США снизилась на 3,5% - это наихудшая динамика среди валют развивающихся рынков, пишет газета Financial Times.

Президент Аргентины Маурисио Макри отпустил песо в свободное плавание 18 месяцев назад, и колебания курса нацвалюты с этого времени являются существенными. Так, еще в апреле отмечалось повышение курса песо к доллару на 4,5% с начала 2017 года, однако затем аргентинская валюта начала дешеветь вслед за снижением цен на нефть.

Возвращение Аргентине статуса emerging markets привело бы к значительному увеличению инвестиций в активы страны, а также создало бы высокий спрос на песо, отмечают эксперты.

"Отказ повысить статус Аргентины с фронтирного рынка до развивающегося, вероятно, говорит об осторожной позиции MSCI", - отмечают аналитики Nomura. Такое решение, по их словам, несет в себе риск изменения недавней тенденции к увеличению доли аргентинских активов в инвестиционных портфелях.

Фондовый индекс Argentina Merval теряет в ходе торгов в среду порядка 4,5%.

Акции Banco Macro SA теряют 1,7%, Grupo Financiero Galicia SA - 6,5%, Telecom Argentina SA - 6,1%.

