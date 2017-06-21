На робототехнику потратят $87 млрд к 2025 году

Мировой рынок робототехники растет гораздо быстрее, чем ожидалось, и согласно новому исследованию The Boston Consulting Group (BCG) к 2025 г. его объем может достичь $87 млрд.

Прежний расчетный показатель 2014 г., $67 млрд., был пересмотрен и значительно увеличен главным образом из-за быстрого роста потребительского спроса. В новой статье Gaining Robotics Advantage ("Как воспользоваться преимуществами роботизации") BCG улучшила свой прогноз в потребительском секторе до $23 млрд, т. е. на 156% по сравнению с более ранней оценкой.

"Ускорение роста в основном будет приходиться на потребительский рынок в таких сферах, как самоуправляемые автомобили и домашняя техника, - поясняет Влад Лукич, партнер BCG и соавтор статьи. - Остальная доля корректировки в размере 34% до $22,8 млрд приходится на ожидаемый рост в коммерческом секторе".

Прогнозные показатели необходимо было пересмотреть в связи с несколькими факторами. Во-первых, по данным BCG, всего лишь за один год с 2014 по 2015 гг. частные инвестиции в области робототехники увеличились втрое. Снижающиеся цены способствуют быстрому росту спроса, что значительно ускоряет процесс совершенствования функциональных возможностей и компонентов, которые могут использоваться в гораздо большем числе отраслей и сфер применения, чем первоначально ожидали многие обозреватели.

В 2016 г. в области робототехники произошло кардинальное переориентирование на потребительский сектор, в котором резко увеличилось количество производителей робототехники. Сегодня роботы могут пылесосить и мыть полы, чистить водостоки, обучать детей, обеспечивать наблюдение за домом и безопасность, а также выполнять функции компаньонов и помощников по уходу за больными родственниками.

За период с 2012 г. 40% всех новых производителей робототехники появилось именно в потребительском секторе - это превосходит показатели роста в военном, коммерческом и промышленном секторах. Согласно проведенному BCG анализу на военный сектор приходится 26% новых компаний в области робототехники, на коммерческий - 24%, а на промышленный - лишь 10%.

По мнению Алисон Сандер, возглавляющей в BCG Center for Sensing & Mining the Future и соавтора статьи, когда потребители начнут покупать робототехнику, это отразится на всех секторах: "По мере расширения использования робототехники в повседневной жизни - от роботов-пылесосов до технологий дистанционного присутствия в офисе - среди потребителей будет расти спрос на увеличение числа подобных продуктов. Это будет способствовать привлечению большего объема инвестиций и дальнейшему развитию функционала робототехники".

Мел Вольфганг, старший партнер BCG и соавтор статьи, отмечает, что применение робототехники в бизнесе является стратегическим решением, а не просто вложением капитала. Это требует переосмысления и кардинального изменения численности персонала, ассортимента продукции, регионов ведения производственной деятельности и других параметров бизнес-модели.

"Задача прогрессивных компаний - понять, как следует использовать робототехнику для приобретения конкурентного преимущества. Для этого может быть необходимо выявить наиболее перспективное направление, в котором оптимальное сочетание человеческого труда и машин обеспечит самую высокую окупаемость, либо потребуется создать абсолютно новую бизнес-модель, - считает Вольфганг. - Руководство должно действовать уже сейчас в целях выработки единого мнения, тестирования и пробной эксплуатации робототехники в различных сферах применения и инвестирования в инфраструктуру, включая создание базы для цифровой системы снабжения на производстве".