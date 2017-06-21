Трамп: Китай не помог в ситуации с Северной Кореей

Усилия Китая по убеждению Северной Кореи умерить свою ядерную программу потерпели неудачу, заявил президент США Дональд Трамп, усилив риторику в связи с гибелью американского студента, который был задержан Пхеньяном, пишет Reuters.

Трамп возлагал большие надежды на более тесное сотрудничество со стороны Китая в плане влияния на Северную Корею, сильно опираясь на помощь со стороны главы КНР Си Цзиньпина. В апреле два лидера встретились во Флориде, и Трамп часто хвалил Си, несмотря на ранее звучавшую критику торговой политики Китая.

"Хотя я высоко ценю усилия президента Си и Китая по оказанию помощи в ситуации с Северной Кореей, это не сработало. По крайней мере, я знаю, что Китай пытался!", - написал Трамп в социальной сети Twitter.

Не совсем понятно, было ли его замечание значительным сдвигом в его мышлении о борьбе США за прекращение ядерной программы КНДР и запуска ракет, это также может свидетельствовать об изменении политики США в отношении Китая.

"Я думаю, что президент сигнализирует о некоторых разочарованиях", - сказал Кристофер Хилл, бывший посол США в Южной Корее. "Он сигнализирует другим, что он понимает, что это не работает, и он пытается защитить себя или оправдать себя, сказав, что по крайней мере они пытались в отличие от других, которые даже не пытались".

МИД Китая заявил в среду, что Китай предпринял "неустанные усилия" по урегулированию напряженности на Корейском полуострове и что он "всегда играл важную и конструктивную роль".

"Усилия Китая по разрешению ядерной проблемы полуострова не вызваны каким-либо внешним давлением, а потому, что Китай является членом региона и ответственным членом международного сообщества, а также потому, что решение ядерной проблемы полуострова отвечает интересам Китая", - заявил представитель министерства Гэн Шуан рассказал ежедневный брифинг.

Во вторник американский чиновник, который не захотел быть идентифицированным, сказал, что американские шпионские спутники недавно обнаружили движения на ядерном полигоне Северной Кореи вблизи входа в туннель, но было неясно, были ли они подготовкой к новому ядерному испытанию - возможно, это было сделано специально к переговорам на высоком уровне между США и Китаем в Вашингтоне.

"Северная Корея по-прежнему готова провести шестой ядерный тест в любое время, когда будет приказ от руководства, но нет никаких новых необычных признаков, которые можно обнародовать", - сказал официальный представитель Министерства обороны Южной Кореи, выступая на условиях анонимности.

Чиновник добавил, что Сеул находится в тесном взаимоотношении с Вашингтоном.

Северная Корея в последний раз проводила испытания ядерного вооружения в сентябре, с тех пор в КНДР пообещали разработать ракету с ядерным оружием, способную нанести удар по материковой части США, поставив ситуацию в стране в авангард обеспокоенности Трампа.