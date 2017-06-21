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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Европа планирует ввести правила для беспилотников к 2019 году

 

Европейский союз не хочет отставать в разработке и внедрении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые могут принести миллиарды евро дохода в казну его государств.

Многие страны уже длительное время разрабатывают способы регулирования использования дронов. Недавно в США вернулись к вопросу по поводу того, должны ли вообще люди регистрировать свои некоммерческие БПЛА в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA). В прошлом месяце федеральный суд США отменил требование регистрации для некоммерческих пилотов, заявив, что FAA не имеет полномочий регулировать увлечения людей. А в Китае наоборот обязали регистрировать все беспилотники весом более 250 грамм.

В странах Европы, таких как Франция, Италия и Германия, нормы законодательства, касающиеся регулирования использования дронов, заметно различаются. Фрагментация, как полагают в ЕС, тормозит внедрение инноваций и грозит в дальнейшем отставанием от ведущих игроков рынка.
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Комиссия ЕС по разработке европейской системы управления воздушным движением заявила в пятницу, что её целью является создание единых правил безопасной эксплуатации дронов к 2019 году. В конечном итоге предполагается создать систему управления трафиком для беспилотных летательных аппаратов, которая будет аналогична управлению воздушным движением для пилотируемых самолетов. Но в ближайшей перспективе комиссия планирует разработать европейскую систему регистрации БПЛА, которая позволила бы проводить удалённую идентификацию беспилотников и предотвратить их появление над запрещёнными зонами.

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) работает с государствами-членами ЕС и представителями отрасли над созданием правил по безопасности, которые будут максимально всеобъемлющими и будут включать основные правила безопасности полётов ЕС. Европейская комиссия также будет финансировать интеграцию беспилотных летательных аппаратов в существующую авиационную систему, в то время как группа экспертов будет собрана для разработки рекомендаций в отношении политики по поводу регулирования использования дронов.
По материалам: 3DNews
 

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