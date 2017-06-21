Госдеп США усомнился в причинах блокады Катара

Соединенные Штаты озадачены из-за введения эмбарго ряда стран в отношении Катара и призывают обе стороны к разрешению конфликта.

"Прошло уже больше двух недель с момента введения эмбарго и мы озадачены тем, что страны Персидского залива не обнародовали и не предоставили Катару детали по поводу обвинений, которые они выдвигают против Катара", - сказала во вторник, 20 июня, начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

По ее словам, чем больше проходит времени, тем больше возникает сомнений относительно действий Саудовской Аравии и ОАЭ. "Сейчас у нас есть один простой вопрос: действительно ли они предприняли эти действия из-за предполагаемой поддержки Катаром терроризма? Или это давние разногласия среди стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива?" - отметила Науэрт.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Бахрейн, Ливия, Мальдивская Республика и Республика Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. В Дохе назвали эти обвинения безосновательными.

Газета The Financial Times позднее назвала одной из причин разрыва отношений со страной то, что Катар заплатил многомиллиардный выкуп террористам для освобождения взятых в заложники членов семьи эмира и 50 военных.