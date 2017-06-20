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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Коалиция США сбила над Сирией боевой дрон иранского производства

19:56 20.06.2017 |

Мир

 

Возглавляемая США антитеррористическая коалиция в Сирии сбила вооруженный беспилотник - по данным военных, принадлежащий проправительственным силам.

Дрон модели Shahed 129 был сбит самолетом F-15 после того как "продемонстрировал враждебные намерения и направился в сторону войск коалиции", - заявили американские военные.

Как сообщает Би-Би-си, беспилотник Shahed 129 производится в Иране, его первый экземпляр был представлен Корпусом стражей исламской революции Ирана в 2013 году.

Инцидент произошел неподалеку от города ат-Танф, в районе которого дислоцируются инструкторы США, тренирующие сирийских повстанцев. Аналогичный инцидент произошел недалеко от ат-Танфа 8 июня, а до этого, 18 мая, коалиция нанесла удар по продвигающейся к ат-Танфу колонне поддерживающих Асада ополченцев.

"Коалиция ясно дала понять, и в публичных заявлениях и через каналы по предотвращению вооруженных конфликтов с российскими войсками, что враждебные намерения и действия прорежимных сил по отношению к коалиции и ее партнерам, выполняющим легитимные операции против ИГИЛ, недопустимы", - заявили военные.

"Учитывая последние события, коалиция не допустит, чтобы летательные аппараты сирийского режима угрожали позициям коалиции и партнерских сил, приближаясь к ним", - добавили в коалиции.

На этой неделе Россия объявила, что больше не будет сотрудничать с США в небе над Сирией - в ответ на сбитый войсками коалиции в провинции Ракка сирийский бомбардировщик.

В российском минобороны заявили, что теперь любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение в качестве воздушных целей.

В ответ США заявили, что будут работать над восстановлением связей с Россией, но оставляют за собой право на защиту своих интересов в Сирии.
 

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