OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций, сообщила о включении ряда юридических и физических лиц в "украинские" санкционные списки.

В том числе под секторальные санкции попали многочисленные "дочки" "Транснефти", следует из сообщения OFAC.

Секторальные санкции накладывают запрет на предоставление компании долгосрочного финансирования. Сама "Транснефть" находится под секторальными санкциями уже около трех лет, и пополнение списка носит технический характер, так как по факту секторальные санкции автоматически распространяются на дочерние структуры по "правилу 50 процентов".

В "черный список" (Specially Designated Nationals List) включены компании ресторатора Евгения Пригожина - "Конкорд Кейтеринг", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", следует из сообщения OFAC. Сам Е.Пригожин в "черном списке" с декабря прошлого года. По тому же принципу в список попало ООО "Байк. В. Центр", принадлежащее лидеру клуба "Ночные волки" Александру Залдостанову.

Specially Designated Nationals List, куда вслед за своими владельцами включены эти компании, предполагает максимально жесткие ограничения: любые транзакции с фигурантами "черного списка" резидентам США запрещены.

OFAC включила в список также министра экономики Крыма Андрея Мельникова.

До декабря 2016 года А.Мельников являлся заместителем гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ). После присоединения Крыма и Севастополя к России А.Мельников работал в Крыму, где курировал деятельность Фонда защиты вкладчиков. Этот фонд занимался урегулированием взаимоотношений жителей Крыма и украинских банков, которые прекратили свою работу на территории республики.

Как говорится в комментарии OFAC, чиновник имел отношение к политике, которая прямо или косвенно угрожает "миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины".

А.Мельников работал в АСВ с момента его создания до 2016 года. Ранее, с 1998 года, входил в группу по созданию Агентства по реструктуризации кредитных организаций и в дальнейшем занимался практическими вопросами финансового оздоровления и ликвидации банков.

OFAC сообщила также о включении в "черный список" замглавы Минэкономразвития РФ Сергея Назарова, ответственного в министерстве за развитие Крыма.

OFAC объясняет это включение тем фактом, что С.Назаров возглавляет межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которая "номинально" ориентирована на предоставление гуманитарной помощи, но "в действительности также курирует проекты в области транспорта, торговли, энергетики, налоговой и финансовой сферах". Кроме того, в сообщении отмечается, что С.Назаров курирует вопросы привлечения иностранных инвестиций в Крым.

Кроме того, OFAC ввела секторальные санкции против ряда небольших российских банков, работающих в Крыму.

В список попали Индустриальный сберегательный банк, банк "Рублев", Черноморский банк развития и реконструкции, банк "Северный кредит", банк "Ярославич", банк "Центр международных расчетов".

Также в санкционный список включен банк "Таатта". В пояснении OFAC поясняется, что эти банки подпали под ограничения именно из-за работы в Крыму.

В список также включены несколько кредитных организаций, представленных на территории т. н. "Донецкой народной республики" ("ДНР") и "Луганской народной республики" ("ЛНР").

Кроме того, OFAC сообщила о включении в санкционный "черный список" ООО "Крымская первая страховая компания" (КПСК), говорится в сообщении OFAC.

"Черный список" предполагает максимально жесткие ограничения.

ООО "Крымская первая страховая компания" (КПСК, Симферополь) является страховщиком строительно-монтажных рисков и гражданской ответственности при возведении двух ТЭС в Симферополе и Севастополе на общую сумму 72,7 млрд рублей. Также компания страхует строительство Керченского моста.

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", "Крымская первая страховая компания" зарегистрирована в мае 2014 года. Ее совладельцами являются ООО "Гарант-сервис" и ООО "СКМ Холдинг" (Москва), единственным собственником которых выступает Андрей Григоренко.

