Финансовые новости
- |
- 20.06.17
- |
- 15:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Китайские миллионеры и миллиардеры накопили более $24 трлн
10:37 20.06.2017 |
Число граждан Китая с инвестируемыми активами свыше 10 млн юаней (почти $1,5 млн) увеличилось со 180 тыс. человек в 2006 году до 1,58 млн к концу 2016 года, говорится в докладе China Merchants Bank и Bain & Co.
В общей сложности наиболее обеспеченные китайцы накопили 165 трлн юаней ($24,2 трлн), однако в этом году эксперты ожидают замедления роста их благосостояния до минимума за десятилетие - 14%. В 2014-2016 годах подъем достигал пика - 21% в год.
По оценкам авторов исследования, к концу 2017 году совокупные инвестируемые активы китайских миллионеров и миллиардеров увеличатся до 188 трлн юаней.
На конец прошлого года в Китае насчитывалось около 120 тыс. людей с активами свыше 100 млн юаней, десятью годами ранее их было менее 10 тыс., пишет The Japan Times.
Доля обеспеченных граждан КНР с инвестициями за рубежом увеличилась до 56% в 2017 году с 19% в 2011 году, однако процент состояний, вкладываемых в иностранные активы, стабилизировался в 2013 году и с тех пор практически не менялся.
Больше всего китайских частных инвесторов в последние годы привлекали Гонконг, США, Австралия и Канада. Однако в связи с тем, что популярность Гонконга уменьшилась на 18% с 2015 по 2017 годы, а США - на 3%, на первые места в этом списке могут выйти другие рынки.
Респонденты выделяют три основные причины для инвестирования за рубежом: диверсификация рисков, использование возможностей иностранных рынков и переезд на постоянное проживание в другую страну.
Сейчас большинство богатых людей Китая называют приоритетными задачами "сохранение благосостояния" и "передачу богатства по наследству", тогда как в 2009 году их мысли занимали "накопление богатства" и "повышение качества жизни".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нацсовет реформ не одобрял проект пенсионной реформы, а лишь внес предложения, - источник
ТОП-НОВОСТИ
|Приморье. ВСУ готовы ударить по Пикузам
|Рада намерена ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах должников
|НБУ считает ключевыми рисками финсектора значительное присутствие государства и высокую долю неработающих кредитов
|Проект бюджетной резолюции предусматривает увеличение минимальной зарплаты на 38,3% до 4,4 тыс. гривен к 2020
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Аргентина разместила столетние евробонды на $2,75 млрд под 7,9%
|Китайские миллионеры и миллиардеры накопили более $24 трлн
|Австралия хочет ограничить экспорт природного газа - премьер
|Fitch: мировая экономика в 2018г вырастет на 3,1% - максимум за 8 лет
|Сорос: британцы ощутили реалии Brexit
|Брюссель и Лондон разработали график переговоров о Brexit
Это интересно
|Электроустановка седана Audi A8 откроет новые возможности
|Илон Маск утверждает, что властям Лос-Анджелеса пришлась по душе идея высокоскоростных тоннелей
|Airbus показал обновленную версию крупнейшего пассажирского авиалайнера A380
|Amazon Dash Wand — "волшебная" палочка для заказа еды и не только
|Amazon купит сеть премиальных супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд
|Технологии: 11 историй об упущенных возможностях
|Экраны формата 18:9 обещают подогреть рынок смартфонов