Китайские миллионеры и миллиардеры накопили более $24 трлн

Число граждан Китая с инвестируемыми активами свыше 10 млн юаней (почти $1,5 млн) увеличилось со 180 тыс. человек в 2006 году до 1,58 млн к концу 2016 года, говорится в докладе China Merchants Bank и Bain & Co.

В общей сложности наиболее обеспеченные китайцы накопили 165 трлн юаней ($24,2 трлн), однако в этом году эксперты ожидают замедления роста их благосостояния до минимума за десятилетие - 14%. В 2014-2016 годах подъем достигал пика - 21% в год.

По оценкам авторов исследования, к концу 2017 году совокупные инвестируемые активы китайских миллионеров и миллиардеров увеличатся до 188 трлн юаней.

На конец прошлого года в Китае насчитывалось около 120 тыс. людей с активами свыше 100 млн юаней, десятью годами ранее их было менее 10 тыс., пишет The Japan Times.

Доля обеспеченных граждан КНР с инвестициями за рубежом увеличилась до 56% в 2017 году с 19% в 2011 году, однако процент состояний, вкладываемых в иностранные активы, стабилизировался в 2013 году и с тех пор практически не менялся.

Больше всего китайских частных инвесторов в последние годы привлекали Гонконг, США, Австралия и Канада. Однако в связи с тем, что популярность Гонконга уменьшилась на 18% с 2015 по 2017 годы, а США - на 3%, на первые места в этом списке могут выйти другие рынки.

Респонденты выделяют три основные причины для инвестирования за рубежом: диверсификация рисков, использование возможностей иностранных рынков и переезд на постоянное проживание в другую страну.

Сейчас большинство богатых людей Китая называют приоритетными задачами "сохранение благосостояния" и "передачу богатства по наследству", тогда как в 2009 году их мысли занимали "накопление богатства" и "повышение качества жизни".

