Австралия хочет ограничить экспорт природного газа - премьер

Правительство Австралии продолжит работу над механизмами контроля экспорта природного газа, заявил во вторник премьер-министр страны Малькольм Тёрнбулл.

"Мы предпринимаем безотлагательные меры с целью снижения цен на электроэнергию и обеспечения надежного и безопасного энергоснабжения всех австралийцев, - сказал он в ходе пресс-конференции в Сиднее. - Мы внедрим регулирование газовой отрасли, которое коснется и экспорта".

Одним из факторов, которые приводят к высоким ценам на энергоносители и электроэнергию, премьер назвал дефицит газа на внутреннем рынке в текущий момент.

"Просто расточительно: наша страна является крупнейшим экспортером (газа - ИФ) в мире, но цены на газ у нас - одни из самых высоких", - возмущался министр ресурсов Мэтью Канаван.

Впервые австралийский кабинет заговорил о регулировании экспорта газа в апреле, пишет The Australian.

Предполагается, что новые правила, ограничивающие экспорт газа, вступят в силу с 1 января 2018 года.

