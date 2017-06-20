Аргентина разместила столетние евробонды на $2,75 млрд под 7,9%

Аргентина продала 100-летние облигации, номинированные в долларах США, на $2,75 млрд, встретив высокий спрос на бумаги среди инвесторов, сообщает Reuters.

Южноамериканская страна получила заказы на облигации на $9,75 млрд, поскольку высокая доходность бумаг в 7,9% привлекла инвесторов. Ставка купона новых облигаций составила 7,125%, говорится в заявлении министерства финансов страны.

Благодаря более сильному, чем ожидалось, песо, правительство Аргентины увеличило общий целевой объем выпуска облигаций в иностранной валюте на 2017 г. до $12,75 млрд по сравнению с предыдущим планом выпуска международных облигаций на $10 млрд, сообщил журналистам министр финансов страны Луис Капуто.

Аргентина выходит на международные рынки капитала, чтобы помочь финансировать дефицит бюджета в размере 4,2% от ВВП в этом году. По словам Капуто, страна выпустит облигации еще на $2,6 млрд в этом году. Новые бонды могут быть номинированы в евро, иенах или швейцарских франках.

В марте страна продала облигации на 400 млн швейцарских франков ($410,64 млн). 7 июня Капуто сообщил, что в этом месяце Аргентина выпустит бонды, номинированные в песо и евро.

Успешная продажа бондов является свидетельством того, что Аргентина восстановила доверие инвесторов, заявило министерство финансов страны.

Тем не менее это стало неожиданностью, учитывая, что Аргентина лишь в прошлом году закончила многолетний спор с кредиторами по поводу долга страны после дефолта 2001 г.

Несмотря на значительный спрос на облигации Аргентины, некоторые инвесторы сомневаются в целесообразности инвестирования на такой длительный срок в бумаги столь нестабильной страны.

"Для Аргентины ужасно преждевременно выпускать 100-летние облигации, - считает Хорхе Пьедрахита, главный исполнительный директор Puma Investments. - Если заглянуть в историю, я не уверен, что мы сможем найти 20-летний период, когда в Аргентине не было дефолта".

Облигации со столь длительным сроком погашения необычны, особенно для развивающихся рынков. Мексика выпустила 100-летние облигации в 2010 г.