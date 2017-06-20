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Fitch: мировая экономика в 2018г вырастет на 3,1% - максимум за 8 лет
08:21 20.06.2017 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает ускорения роста глобального ВВП в текущем году до 2,9%.
Как сообщается в пресс-релизе агентства, в следующем году темпы подъема увеличатся до 3,1%, что станет максимальным повышением с 2010 года.
"Более быстрый рост в этом году отражает синхронное улучшение как в странах с развитой экономикой, так и в государствах с развивающейся экономикой. Макрополитика и ужесточение ситуации на рынках труда поддерживают рост спроса в развитых странах, в то время как изменения на рынке жилья в Китае с 2015 года и восстановление цен на сырье с начала 2016 года способствовали оживлению спроса в государствах emerging market", - отмечает главный экономист Fitch Брайан Култон.
Наиболее существенный пересмотр в позитивную сторону по сравнению с мартовским отчетом касается еврозоны. Более сильные поступающие данные, улучшение внешнего спроса и укрепление уверенности в том, что программа количественного смягчения (QE) Европейского центрального банка действует, вылились в повышение аналитиками Fitch оценки роста ВВП еврозоны в 2017 году до 2% с ранее прогнозировавшихся 1,7%.
"Повышение спроса в крупных странах с развивающейся экономикой существенно восстановилось в 2017 году. Как Бразилия, так и Россия недавно вернулись к росту реального ВВП, и последние данные подтверждают, что потребление и инвестиции начинают увеличиваться в РФ. После очень сильного снижения совокупного спроса в результате резкого падения цен на сырье в 2014 году, сейчас есть возможность для восстановления спроса у сырьевых производителей крупных государств emerging market", - отмечается в сообщении агентства.
"Два ключевых понижательных риска, которые были выявлены в прошлом квартале, - это развал еврозоны и агрессивный протекционизм США - не исчезли, но в последние месяцы значительно уменьшились", - полагает Б.Култон.
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