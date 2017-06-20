Сорос: британцы ощутили реалии Brexit

Год назад, когда незначительным большинством Британия проголосовала за выход из Евросоюза, они поверили обещаниям бульварной прессы и политиков, участвовавших в кампании за выход из ЕС, будто Brexit не ухудшит их стандарты жизни.

Действительно, в течение прошедшего года им удавалось сохранять эти стандарты благодаря наращиванию долгов домохозяйствами.

Какое-то время все это работало, потому что увеличение потребления домохозяйствами стимулировало рост экономики. Но момент истины для британской экономики быстро приближается, пишет в своей статье на Project Syndicate скандально известный миллиардер Джордж Сорос.

Как показывают свежие цифры, опубликованные Банком Англии, темпы роста зарплат в Британии перестали поспевать за инфляцией, а значит реальные доходы начали падать.

В ближайшие месяцы эта тенденция сохранится, поэтому домохозяйства вскоре почувствуют, что их стандарты жизни падают. Им придется скорректировать свои потребительские привычки. Но что еще хуже, они поймут, что оказались перегружены долгами и займутся их погашением, тем самым еще сильнее сокращая объёмы личного потребления, поддерживавшего рост экономики.

Банк Англии совершил ту же самую ошибку, что и среднее домохозяйство: он недооценил эффект инфляции. Теперь он будет догонять ее, проциклично повышая процентные ставки. Такое повышение ставок еще сильнее затруднит выплату долгов домохозяйствами.

Британцы быстро приближаются к критическому моменту, который характерен для всех неустойчивых экономических тенденций. Я называют такие моменты "рефлексивностью": причина и следствие взаимно формируют друг друга.

Экономическая реальность подкрепляется политической реальностью. Брекзит - это проигрышная идея для всех, она вредна и Британии, и Евросоюзу; и это факт. Но хотя референдум о Брекзите нельзя отменить, народ может изменить свое мнение.

По всей видимости, именно это и происходит. Попытка премьер-министра Терезы Мэй укрепить свои позиции на переговорах с Евросоюзом за счет внеочередных выборов окончилась весьма печально: она потеряла парламентское большинство и создала "подвешенный" парламент, в котором ни у одной партии нет большинства.

Главная причина поражения Мэй - ее фатально ошибочное предложение обязать пожилых людей оплачивать значительную часть расходов на оказываемую им социальную помощь из собственных средств. Как правило, речь идет о стоимости дома, в котором они прожили всю жизнь. Этот "безумный налог", как его многие называют, глубоко оскорбил ключевых избирателей Консервативной партии Мэй - пожилых людей. Многие из них либо не пошли на выборы, либо поддержали другие партии.

Важным фактором, способствовавшим поражению Мэй, стало также более активное участие в выборах молодежи. Многие молодые люди проголосовали за лейбористов в знак протеста, а не потому, что хотят вступить в профсоюз или поддерживают лидера лейбористов Джереми Корбина (хотя он неожиданно провел очень впечатляющую предвыборную кампанию).

Позиция британской молодежи в отношении европейского общего рынка диаметрально противоположна позиции Мэй и сторонников жесткого Брекзита. Молодежь стремится найти хорошо оплачиваемые рабочие места, которые могут находиться как в Британии, так и в любой другой стране Европы. В этом смысле их интересы совпадают с интересами лондонского Сити, где можно найти подобные рабочие места.

Если Мэй хочет сохранить власть, ей придется изменить подходы к переговорам о Брекзите. И есть признаки того, что она к этому готова.

Подойдя к переговорам, которые начнутся 19 июня, в примирительном духе, Мэй сможет достичь взаимопонимания с ЕС по поводу дальнейшего плана действий и договориться о сохранении членства в общем рынке на период, которого будет достаточно, чтобы завершить всю необходимую правовую работу. Это стало бы большим облегчением для ЕС, потому что наступление того несчастного дня, когда выход Британии создаст огромную дыру в бюджете ЕС, будет отложено. Это будет взаимовыгодная договоренность.

Лишь выбрав этот путь, Мэй сможет рассчитывать на поддержку парламентом всех законов, которые будет необходимо принять, как только переговоры о Брекзите завершатся и Британия выйдет из ЕС. Возможно, ей придется отказаться от плохо продуманного альянса с Демократической юнионистской партией в Ольстере, а вместо этого более решительно объединиться с шотландскими тори, которые выступают за мягкую версию Брекзита. Мэй также придется загладить грехи консерваторов перед лондонским районом Кенсингтон, где на прошлой неделе при пожаре в жилой башне Grenfell Tower погибли по меньшей мере 30 человек, а может быть, и намного больше.

Если Мэй встанет на такую платформу, ей удастся остаться во главе правительства парламентского меньшинства, поскольку никто больше не захочет занять ее место. Для завершения Брекзита понадобится еще как минимум пять лет, а за это время пройдут новые выборы. Если все пойдет хорошо, две стороны переговорного процесса смогут вновь захотеть пожениться даже до того, как завершится процедура развода.