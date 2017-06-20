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Брюссель и Лондон разработали график переговоров о Brexit
08:07 20.06.2017 |
В Брюсселе в понедельник, 19 июня, в ходе первого раунда переговоров по Brexit был разработан график дальнейших переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза и их основные темы. "Справедливое соглашение возможно, и это гораздо лучше, чем полное отсутствие соглашения", - заявил глава переговорной группы ЕС по Brexit Мишель Барнье после семичасовой дискуссии. Британский министр по вопросам выхода страны из ЕС Дэвид Дэвис добавил, что у сторон "много точек соприкосновения".
В первую очередь речь на переговорах пойдет о правах граждан ЕС в Великобритании, а затем - о выполнении этой страной всех финансовых обязательств, взятых ею в качестве члена Евросоюза. Речь также пойдет о границе между Ирландией и Северной Ирландией. Этот вопрос переговорщики в Брюсселе назвали крайне важным, но и исключительно сложным.
Когда будет достигнут достаточный прогресс в переговорах по всем трем темам, предположительно в сентябре начнется обсуждение будущих взаимоотношений Лондона и Брюсселя и создания зоны свободной торговли. Изначально британцы предлагали обсуждать все темы одновременно, однако теперь согласились с такой повесткой.
Переговоры должны завершиться к 31 марта 2019 года, в противном случае выход Великобритании из состава ЕС состоится без подписания двустороннего договора и, как следствие, без правового урегулирования переходного периода. Последствия этого для экономики и граждан ЕС и Великобритании будут непредсказуемы.
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