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ЕС готов вводить санкции за кибератаки
18:06 19.06.2017 |
Евросоюз подготовит совместный дипломатический ответ на противоправную деятельность в киберпространстве. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Брюссель "обеспокоен увеличением спектра возможностей и готовности различных институтов и лиц на государственном и негосударственном уровнях преследовать свои цели путем злонамеренных кибератак", отмечается в заявлении министров иностранных дел государств ЕС.
Рамочный документ, как говорится далее в заявлении, станет частью совместной дипломатической реакции стран Евросоюза и объединенного подхода Брюсселя к кибердипломатии. Его задача - способствовать предотвращению конфликтов, реагировать на существующие угрозы и поощрять стабильность в международных отношениях.
В качестве ответа на подобные атаки государства ЕС, в частности, могут прибегнуть к ограничительным мерам, по своему характеру пропорциональным степени продолжительности и вредоносности подобного нападения, подчеркивают в Брюсселе.
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