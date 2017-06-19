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Власти Китая проигрывают войну с пузырем недвижимости
13:37 19.06.2017 |
Цены на новое жилье в Китае выросли на 10,4% в мае по сравнению с прошлым годом и с приростом на 10,7% в апреле, согласно расчетам Reuters, причем один аналитик предположил, что рост будет устойчивым, несмотря на охлаждение, пишет CNBC.
По словам Алана Цзина, аналитика в Mizuho Securities Asia, потребуется несколько больше времени, чтобы рынок жилья в Китае вышел на пик даже на фоне навязывания ужесточения условий со стороны властей КНР.
Тем не менее, на фоне колебания ставок по ипотечным кредитам и общего ужесточения условий кредитования, направленного на борьбу с оттоком капитала, Цзин ожидает, что к концу года цены на жилье начнут снижаться к концу года.
В годовом исчислении цены на жилье упали с максимума в 12,6% в ноябре, что ознаменовало пятое подряд месячное замедление роста.
Цены на жилье в 70 городах Китая выросли на 0,7% в мае по сравнению с предыдущим месяцем в соответствии с апрелем.
Цены на жилье в Пекине выросли на 13,5% в мае по сравнению с прошлым годом, снизившись с 16% в апреле. В Шанхае цены на жилье выросли на 11% в мае, тогда как в апреле наблюдался рост на 13,2%.
Цены в Шэньчжэне выросли на 5,4% по сравнению с прошлым годом в мае, в апреле рост составил 6,6%, в то время как в Гуанчжоу они выросли на 19,4% по сравнению с годом ранее, в предыдущем месяце рост цен составил 21,6%.
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