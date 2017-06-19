Эксперт по США о том, к чему приведет расследование против Трампа

Спецпрокурор США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер, занимающийся расследованием возможного вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году, заинтересовался финансовыми сделками приближенных к Дональду Трампу лиц. В том числе - зятя и старшего советника Трампа Джареда Кушнера, сообщила газета The Washington Post. Это - признак ухудшения позиции президента, заявил в интервью DW Кристиан Хаке (Christian Hacke), политолог и почетный профессор Боннского университета. Он активно работал в США во времена президента Никсона и госсекретаря Киссинджера и является ведущим специалистом по политике США. Хаке уверен, что само расследование будет нарастать как снежный ком. Приведет ли оно к импичменту?

DW: Господин Хаке, согласно данным газеты The Washington Post, спецпрокурор Роберт Мюллер расширил расследование, пытаясь выяснить, препятствовал ли правосудию сам Трамп. Что это означает для президента?

Кристиан Хаке

Меня это совершенно не удивляет. Такие обвинения существуют уже давно и есть подозрения, что Трамп оказывал давление не только на экс-главу ФБР Джеймса Коми, но и на других начальников секретных служб. И если Мюллер ведет расследование против него самого, эта история будет продолжаться.

Рано или поздно Трампу будут предъявлены обвинения. Если мы узнаем о вмешательстве России в выборы или о продвижении собственных финансовых интересов на посту президента, тогда эта история обретет такие масштабы, каких еще не знали до этого момента. Действия Ричарда Никсона еще покажутся легким преступлением. Я считаю, что в этом расследовании могут появиться новые крупные эпизоды.

- И расследование выйдет на новый уровень?

- Полагаю, что да. То, что Трамп лжет, мы уже выяснили. И я бы не исключал, что он сделает это и под присягой. Вопрос в том, будет ли изобличена его ложь. Кроме того, все дальше продолжается курс на внутриполитическое противостояние. Трамп сделает все, чтобы сказать своим сторонникам: "Смотрите, система не хочет нас. Система испорчена". Правовые дискуссии - это лишь одна сторона медали. За ними надо всегда смотреть на последствия для общества. Маленькой искры может быть достаточно, чтобы разжечь огромный пожар.

- Я спрошу по-другому. С точки зрения закона, Трамп сейчас находится в плохом положении?

- Мы должны всегда принимать во внимание, что правовая система в США отличается от европейской. Там она делает свое дело медленно, но если эта правовая система берется за дело, то ее уже не остановить. Дальше ее работа напоминает снежный ком.

Будет ли это импичмент или процедура отстранения от должности, разумеется, зависит от ключевого вопроса: как долго республиканцы еще будут держаться за Трампа? Для импичмента сначала необходимо простое большинство в Палате представителей, а затем и две трети голосов в Сенате. Или же существует 25-я поправка к конституции США, по которой вице-президент и правительство в совместной работе с Конгрессом могут сместить президента с его поста. Но пока что это маловероятно.

- Какие действия предпримет далее спецпрокурор Мюллер?

- Первые планы по допросам уже известны. Мюллер и оппозиция делают ставку на то, что все больше должностных лиц скажут: моя присяга на конституции для меня важнее, чем этот президент. Сейчас в Белом доме царит хаос. И все больше сведений просачивается наружу. Так информация попадает в прессу или к следователям в комиссиях. Но мы не должны забывать: США - это не только The New York Times. Если читать только эту газету, можно подумать, что Трамп вылетит со своего поста через неделю. Но в стране у Трампа несокрушимая популярность. Если Трамп умен, в ближайшее время он объявит о неких инфраструктурных мерах, своего рода республиканской "новой сделке".

- Чего стоит ожидать от расследования Мюллера?

- В этом вопросе я не осмелюсь делать прогнозы. Кроме того, что расследование будет длиться долго. Наверняка оно продлится до следующего года. А что же Трамп? Он может как лишиться должности через две недели, так и оказаться на посту во время второго срока. Однако же он уже обнажил фланги: связи с Россией, финансовые интересы и другие вещи, на которые прольется свет и по которым будут параллельные расследования. В сумме это может привести к тому, что республиканцы в Конгрессе забеспокоятся и скажут: этот президент вредит нам больше, чем приносит пользы.

- Вы уже сделали сравнение с Уотергейтским скандалом. Какие есть параллели с нынешней ситуацией?

- Никсон как минимум проводил блестящую внешнюю политику. У него было много сторонников в его окружении, которые просто не могли высказываться против него. С Трампом абсолютно по-другому. Он не создал круг лояльных себе лиц, а создал круг зависимых от себя людей.

- CNN и другие американские СМИ спекулировали на этой неделе, что Трамп мог бы просто уволить спецпрокурора Мюллера. Какие последствия могли бы быть у такого шага?

- На это у Трампа есть право. Но схожий эпизод был в истории с Никсоном. В 1973 году посреди расследования Уотергейтского скандала он уволил спецпрокурора Арчибальда Кокса и тем самым сам нанес себе удар. Нет, до этого Трамп не дойдет. Это только ухудшило бы его положение.